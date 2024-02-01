Український генерал зізнався, чи можуть FPV-дрони перекрити нестачу артилерійських запасів

Чи можуть FPV-дрони замінити артилерію

Дмитро Марченко - начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, який опікується загоном безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Нещодавно він став гостем програми "Коментар" і розповів, що Україна суттєво переважає РФ в ефективності застосування дронів.

За його словами, повністю замінити артилерію дронами неможливо, адже в артилерії - зовсім інші завдання (створення загороджувального вогню, зупинка наступу противника і т.ін), з більшістю яких FPV-дрони не впораються.

Водночас нині дрони дійсно частково перекривають нестачу боєприпасів, а також ефективно виконують задачі на невеликій відстані до противника.

"Перевага дронів над артилерією - в можливості оператора бачити, куди він влучає", - пояснив експерт.

Що в Україні з масовим виробництвом дронів

Останнім часом все більше українців починають вчитися збирати FPV-дрони самотужки. Марченко уточнив, що нині є кілька підприємств, які розробляють і надають запчастини для БПЛА.

Водночас для масовості, на думку військового, потрібна державна програма, яка б підтримала цих виробників.

"Щоб ми могли частково зменшити нашу залежність від запчастин з Китаю", - пояснив генерал.

Він зауважив, що не зменшилась потреба українських військових і в розвідувальних дронах. Але цей тип БПЛА "частково закривається коштом держави" - почалось закуповування їх на державному рівні.

"Та й у часі використанні вони (розвідувальні БПЛА, - Ред.) дещо "довші", тоді як FPV є одноразовими. FPV-дрон летить лише в один бік. Тому і купляти його потрібно в значно більших масштабах", - наголосив Марченко.

Чому ЗСУ потрібні FPV-дрони

Керування FPV-дронами здійснюється за допомогою функції "вид від першої особи" (англійською абревіатура FPV розшифровується як First Person View).

Йдеться про можливість передавання відео в реальному часі з камери, що встановлена в передній частині БПЛА.

Тобто оператор керує безпілотником за допомогою пульта і бачить місцевість навколо за допомогою спеціальних окулярів - буцімто він сидить усередині самого літального апарату (подібно до пілота).

Застосування FPV-дронів у війні проти російських загарбників суттєво допомагає Збройним силам - зберігає життя наших військових і дозволяє прицільно знищувати ворога й дороговартісну ворожу техніку.