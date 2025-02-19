Український актор сказав, як змусити молодь забути російську мову

Український актор театру і кіно Максим Рягін, який нещодавно зіграв головну роль у серіалі "Кохання та полум'я" на СТБ, поділився своїми думками щодо мовного питання та сказав, як, на його думку, можна заохотити молодь до переходу на українську мову.

Про це актор, який до 2022-го вів соцмережі і спілкувався російською, але швидко перейшов на українську, розповів у інтерв’ю РБК-Україна .

"Мені пощастило опинитися в середовищі, де українська була природною частиною життя. Моя дівчина, мої друзі в театрі - усі вони говорять українською, тому цей перехід для мене відбувся легше, ніж для багатьох інших", - поділився актор.

Проте Максим застерігає від категоричного засудження тих, хто ще не перейшов на українську мову. На його думку, не варто ставити під сумнів патріотизм чи внесок у розвиток країни тих, хто поки що продовжує спілкуватися російською.

"Не можна одразу засуджувати людей, які ще не перейшли на українську, ставити під сумнів їхню любов до країни чи внесок у її розвиток. Важливо не тиснути, а створювати якісний український культурний простір - музику, кіно, драматургію. Саме через мистецтво ми можемо розвивати нашу культуру так, щоб українська мова ставала органічним вибором", - наголосив актор.

Говорячи про споживання російського контенту, Рягін висловив чітку позицію: російському продукту немає місця в українському інформаційному просторі - на телебаченні, радіо чи в соцмережах. Актор вважає це питанням не лише культури, а й національної безпеки.

Водночас, актор з розумінням ставиться до того, що деякі люди можуть мати ностальгічні почуття до певного російськомовного контенту, пов'язаного з якимись спогадами із життя. Проте, він закликає усвідомлювати наслідки такого споживання.

"Я не беру на себе роль судді й не вказую, що комусь можна чи не можна слухати чи дивитися. Але важливо усвідомлювати наслідки таких рішень. Якщо людина все ж обирає переглядати щось із російського контенту, то хоча б варто робити це без підтримки стрімінгових платформ, щоб жодна копійка з цього не потрапляла в бюджет країни-агресора," - підкреслив актор.

Натомість, актор закликає українців активно підтримувати та споживати вітчизняний контент, якість якого стрімко зростає.

"Сьогодні в Україні створюється потужний, сучасний контент, і я дуже раджу звернути на нього увагу. У нас з’явилося багато талановитих музикантів, режисерів, сценаристів, які роблять якісний продукт. І мені здається, що наш серіал - це гарний приклад того, що український контент може бути на високому рівні. Тому давайте підтримувати своє, бо воно того варте", - заявив Рягін, закликаючи українців до свідомого вибору на користь рідної культури та мови.