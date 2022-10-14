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Український актор, який воює на передовій, знову став татом: милі фото доньки

Фото: Віктор Стороженко, актор та боєць ЗСУ (facebook.com/martin.fildman)
Автор: Володимир Костирін

Актор "Молодого театру" та захисник України Віктор Стороженко, який зі зброєю в руках відбиває навали російських окупантів, знову став батьком.

Про це 32-річний актор розповів у своєму Instagram у stories.

Дружина Стороженка Анастасія разом із їхнім 3-річним сином Мартіном зараз у Польщі, куди виїхали після початку повномасштабного вторгнення РФ. Сам Віктор вирушив на фронт у складі добровольчого батальйону "Свобода".

Віктор Стороженко із позивним "Мавр" захищає Україну на фронтах (фото: facebook.com/martin.fildman)

До речі, про те, що дружина при надії та чекає на другу дитину, він дізнався буквально за кілька днів до великої інтервенції в лютому.

Сьогодні, 14 жовтня, актор та боєць ЗСУ поділився радісною новиною - у них з Анастасією народилася донька.

Дружина Віктора Стороженка Анастасія 14 жовтня народила доньку (фото: instagram.com/stories/martinfildman)

Дівчинку назвали Кіра.

"Тепер я розумію, чому перейми тривали 29 годин. Щоб твоя донька народилася в День Захисника України", - зазначив Віктор у фото з пологового будинку отримане повідомлення з привітаннями.

Щаслива мама з новонародженою донькою (фото: instagram.com/stories/martinfildman)

Стороженко разом із побратимами брав участь в обороні Лисичанська, Сєвєродонецька, а після виходу з цих міст у боях під Зайцевим 10 серпня отримав поранення.

Віктор Стороженко (фото: facebook.com/martin.fildman)

"Бій тривав з 07:00 і до заходу сонця, за підтримки танків і переважаючої артилерії пі**ри захопили наші позиції, ввечері ми знищили ворога і повернули контроль над фронтом. О 18:00 наша команда з трьох осіб: Я (Мавр), Расист Олег В'ячеславович Дьяков і Вандам Костя Виноградський розрахунком роз***или їх на захопленій позиції, всі пі**ри, що забігли в бліндаж - 200-і, після чого штурмова бригада 30/18 висунулася на зачистку.

О 18:45 нашу точку накрили касетні міни! Вже під час мед. евакуації ми дізналися, що все підчищене, фронт під нашим контролем! Моя жертва не марна! Слава Україні!!!" - описав Віктор у Facebook той бій та як уламок ворожої міни влучив йому в обличчя.

Стороженко через поранення мало не втратив око (фото: facebook.com/martin.fildman)

Пізніше Віктор у кількох інтерв'ю зазначив, що під час запеклої битви під Зайцевим був той момент, коли "змирився зі своєю смертю".

Також Стороженко додав, що триматися йому допомагають щоденні дзвінки та розмови з дружиною.

Віктор Стороженко із сином Мартіном та дружиною Анастасією (фото: facebook.com/martin.fildman)

Віктор Стороженко, актор та військовий ЗСУ (фото: facebook.com/martin.fildman)

Раніше ми розповідали, які українські зірки - відомі артисти проміняли шоу-бізнес на службу у ЗСУ.

А також перед цим писали, що Коля Сєрга в Одесі допомагав ловити колаборантів - артист був "приманкою" для шпигунів.

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