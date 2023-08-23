Українських зірок хотіли затягнути на концерт у Польщі із російськими спонсорами: деталі скандалу

Хто є спонсорами фестивалю у Варшаві

Наталія повідомила, що інформацію про спонсорів на сайті фестивалю приховали, їх зазначили лише на афіші.

Ними є MixMarkt та Monolith. Ці обидва бренди належать одним і тим же власникам. Вони мають у Європі мережу магазинів Russian shops, яка цього року заходить до Польщі. Самі товари робляться у Росії.

Товари, які продають спонсори (Скриншот)

У Польщі вони вже відкрили кілька магазинів, які попри написане на сайті все одно продають російські товари.

"Тобто вони розраховують, що українці, які зараз живуть у Польщі, будуть основними клієнтами магазинів з російськими товарами, адже "мыжебратья" та ми поза політикою, і так далі. Вийти до своєї цільової аудиторії спонсори вирішують голосно і так, щоб всі запам'ятали, спонсоруючи великий фестиваль, на якому виступатимуть найвідоміші українські зірки", - написала Наталія.

Українські зірки відреагували на скандал та відмовилися від виступу

Після резонансу в мережі Океан Ельзи, HARDKISS та інші зірки одразу відреагували. Вони написали, що не знали про російських спонсорів та скасовують виступ.

"Здавалося, що вже всі на планеті знають, що ми не виступаємо на якихось подіях, якщо там є бодай одна молекула представників країни-агресора! Це наша позиція з 2014 року, і вона не зміниться. Для нас ця новина такий самий шок "Зрозуміло, якщо до цього фестивалю має хоч щось російськоподібне, нас там не буде", - написали Океан Ельзи.

"Зараз читаємо цей пост, і в шоці так само, як і ви. Ми з вами тут не один проти одного, а разом проти спільного ворога. Тому дізнаємося всю інформацію і в разі правдивості цього посту - відмовимося від виступу на цьому фестивалі. Дякую авторам за інформацію", - відреагували в YAKTAKOFFICIAL.

"Змушені оголосити про відмову від участі на фестивалі Easy Busy Fest у Варшаві. Нам дуже шкода, що організатори, не сповістивши артистів, в останній момент додали до спонсорства компанію, що має зв’язок з країною-агресором. Для нас така співпраця неприпустима. Приносимо свої щирі вибачення перед шановною аудиторією, яка придбала квитки і чекала на нас, ми теж дуже чекали на цю зустріч", - прокоментували HARDKISS.

Фестиваль у Варшаві скасували

Організатори фестивалю Easy Busy Fest після скандалу повідомили, що концерт не відбудеться і перепросили, що не перевірили спонсорів.

"Друзі, на жаль, фестиваль не відбудеться! Ми повністю солідарні з артистами та з кожним з вас. Насамперед ми хочемо вибачитися за нашу фатальну помилку, а саме за не досконалу перевірку спонсорів. У жодному разі ми не знімаємо відповідальності за цю ситуацію", - сказано у повідомленні.

"Ми просимо вибачення перед усіма артистами за цю ситуацію, а також хочемо наголосити, що вони не мали жодного відношення до спонсорів (Monolith, Mix Markt)", - резюмували організатори.