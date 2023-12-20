Українські зірки, яких ми втратили у 2023 році

Ян Табачник

На 79-му році життя у Тель-Авіві помер акардеоніст і колишній депутат "Партії регіонів" Ян Табачник.

Упродовж останніх двох років боровся з онкологічним захворюванням.

Ян Табачник (фото: wikimedia.org)

Юрій Потапенко

У віці 58 років відійшов у вічність відомий український театральний та кіноактор Юрій Потапенко. Артист працював у Молодому театрі, де заявили, що шоковані звісткою про його смерть.

За словами колег чоловіка, він скаржився на біль у серці.

Юрій Потапенко (фото: facebook.com/molodyytheatre)

Олексій Хільський

На запорізькому напрямку під час бойового завдання загинув український актор Олексій Хільський. Військовослужбовець двічі повертався на фронт після поранень.

Олексій Хільський (фото: facebook.com/hilskiy)

Джус

Відомий український льотчик Андрій Пільщиков з позивним Джус загинув в авіакатастрофі.

Це сталося на Житомирщині 25 серпня внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39. Загалом трагедія забрала життя трьох пілотів Повітряних сил ЗСУ.

Джус (фото: X (Twitter))

Олександр Востряков

У віці 79 років помер народний артист України, багаторічний соліст Національної опери Олександр Востряков.

Життя чоловіка забрала важка хвороба.

Олександр Востряков (фото: facebook.com/NMAUTCHAYKOVSKIY)

Ольга Кузьменко

У вересні померла українська письменниця та освітянка, мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко.

Ще навесні жінка захворіла і тривалий час була у лікарні. Згодом її виписали додому.

Перед смертю у мами Кузьми підскочив тиск і її забрала швидка, де і зупинилося її серце.

Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinfond)

Ніна Матвієнко

У 2023 році Україна також втратила народну артистку Ніну Матвієнко. За своє життя вона встигла зробити чимало визначного.

Новина про те, що легендарної виконавиці більше немає, стала справжнім шоком для українців, адже ще нещодавно публіка бачила Ніну Митрофанівну жвавою і усміхненою, а про проблеми зі здоров’ям ніхто і не здогадувався.

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/arsen.baburka)

Сергій Сивохо

Актор, телеведучий та шоумен, колишній гравець "КВК" Сергій Сивохо пішов із життя в віці 54 років.

Шоумен помер у Німеччині. Причиною стала хронічна хвороба легень.

Сергій Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)

Сергій Гладков

У 60 років обірвалося життя українського актора Сергія Гладкова, який найбільше запам'ятався шанувальникам за роллю чоловіка з вусами у гумористичному шоу "Каламбур". Причина смерті наразі залишається невідомою.

Сергій Гладков (фото: Кіноріум)

Василь Кухарський

На війні з Росією Україна втратила ще один талант - актора і військовослужбовця Збройних сил України Василя Кухарського.

Він помер від тяжких поранень, яких зазнав на фронті.

Василь Кухарський (фото: facebook.com/OlesSanin)