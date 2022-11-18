Українські військовополонені можуть надсилати листи рідним, але за правилами: що потрібно знати

Як повідомляють у Мінреінтеграції, було досягнуто певних домовленостей під час переговорів Координаційного штабу з питань поведінки з військовополоненими, Національного інформаційного бюро та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Листування з військовополоненими гарантовано статтею 71 Женевської конвенції про поведінку з військовополоненими. Згідно з конвенцією, військовополоненим дозволено як надсилати, так і отримувати листи та поштові листівки.

Доставкою листів в обидві сторони займатиметься Національне бюро за посередництвом Міжнародного Червоного Хреста.

Яких правил потрібно дотримуватися

Листи мають бути політично нейтральними, не повинно бути оцінок воєнних дій чи політичної ситуації, а також не можна передавати інформацію, яка може зашкодити українським військовим. В інших випадках лист може не потрапити до отримувача, оскільки держава-одержувач має право проводити цензуру листа.

У листах можна розповідати про сімейні новини, підтримувати військовополоненого, а також можна вкладати дитячі малюнки.

Не варто в листах повідомляти про ваше місце проживання, номери телефонів, електронні адреси та іншу інформацію, яку можна використовувати для ідентифікації особи. Адресу проживання варто вказати лише на зовнішньому конверті.

Потрібно правильно підписати та запакувати лист – це прискорить та спростить передачу його адресату.

Як правильно підписувати лист

Вам потрібні два конверти - внутрішній (меншого розміру Е-65, 110 на 220 мм) та зовнішній (більшого розміру, С-62, 162 на 229 мм).

Внутрішній конверт потрібно підписувати виключно російською мовою, вказавши в полі для відправника своє ім'я та прізвище, ступінь спорідненості (мати, батько, дружина, чоловік, сестра, брат тощо).

Адресу проживання не вказувати! У полі для одержувача вказати його прізвище, ім'я та по батькові, а також число, місяць та рік народження.

Внутрішній конверт потрібно покласти у зовнішній. Зовнішній потрібно підписати, вказавши своє прізвище, ім'я та надіслати на адресу:

1. Укрпошта: ДП "Український національний центр розбудови миру", бульвар Чоколівський, 13, м. Київ, 03186 (безкоштовно, зробити помітку на конверті "Служба військовополонених" - бажано виділити іншим кольором)

2. Нова пошта: відділення №321, м. Київ, Богорадо Олена Василівна, тел. 055-513-49-99 (коштом отримувача, тобто – безкоштовно).