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Українські ветерани готуються до встановлення рекорду зі стронгмену на фестивалі Арнольда Шварцнеггера

Українські ветерани готуються до встановлення рекорду зі стронгмену на фестивалі Арнольда Шварцнеггера (фото: facebook.com/arnold)
Автор: Олександр Мороз

Українські ветерани зберуться у столиці на Контрактовій площі, щоб продемонструвати підготовку до встановлення світового рекорду зі стронгмену на міжнародному фестивалі Арнольда Шваценеггера.

Захід розпочнеться 30 вересня о 12.00 в рамках підготовки команди ветеранів до участі в міжнародному спортивному фестивалі Arnold Classic Europe, який відбудеться 15 жовтня в Мадриді.

Українська команда прагне встановити там світовий рекорд.

В Іспанії українські ветерани планують протягнути за канат в упорі сидячі 4 вантажівки загальною масою 35 т. Цим рекордом вони хочуть привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під егідою України.

У показовому тренуванні та змаганнях візьмуть участь 8 захисників з різних куточків країни, які отримали поранення та травми під час бойових дій, і які є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів "Сильні України".

"Сильні України" – це змагання серед ветеранів та військовослужбовців, організовані Федерацією стронгмену України за підтримки депутатів фракції "Слуга народу" та меценатів.

Заходи відбуваються у різних містах України. Головний суддя змагань – почесний президент Федерації стронгмену України, народний депутат Василь Вірастюк.

Голова партії"Слуга народу" Олена Шуляк пояснює, що головна мета змагань – залучити якомога більше поранених військовослужбовців до реабілітації через спорт.

"Ми вважаємо, що у такий спосіб, через спорт, ми можемо повертати наших ветеранів, наших захисників й захисниць до цивільного життя", – зазначає вона.

Учасників змагань ділять на категорії в залежності від ступеня травм, згідно з європейською класифікацією. Вони змагаються у трьох дисциплінах: веслуванні на тренажері, жимі лежачи та на аеробайках.

У липні-вересні 2022 року змагання відбулися у Полтаві, Житомирі, Ужгороді та Рівному.

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Арнольд Шварценеггер