Українські вчені відкрили наднову зірку: дивіться, як вона виглядає (фото)

Що відомо про відкриття

Попри тимчасову окупацію вже визволеної території радіотелескопів УТР-2 і ГУРТ науковці Радіоастрономічного інституту НАН України в Харкові продовжували свої дослідження.

Завдяки цьому їм вдалося зробити неймовірне відкриття, а саме - залишки наднової зорі Кассіопея А. У лютому 2023 року відомий фаховий науковий журнал навіть опублікував про це дослідження статтю.

Науковці стежили відразу за двома зірками та порівнювали їхні параметри для точності результатів (фото: facebook.com/NASofUkraine)

За допомогою радіотелескопа українського виробництва "ГУРТ" науковці змогли виявити нову зірку та виміряти її абсолютний інтегральний спектр. Вперше це вдалося зробити з рекордною точністю й неперевершеною роздільною здатністю.

Це дало змогу визначити величини основних параметрів (температуру, величину іонізації та міру емісії) матерії всередині. При цьому важливо зазначити, що зірка розташована в нашій галактиці на відстані приблизно 11 00 світлових років від Землі – та є одним із наймолодших відомих залишків наднової (його вік – близько 350 років).

Головне досягнення науковців у цьому експерименті - це розроблення методу досліджень еволюції зірки в часі.

В українській науці це справжній прорив, тому тепер перед вченими астрономами стоїть задача відновити пошкоджені росіянами матеріали та готувати нові спостереження за виявленим небесним тілом.