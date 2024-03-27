Українки можуть зробити УЗД абсолютно безкоштовно: що для цього потрібно

В Україні вагітні можуть зробити УЗД абсолютно безкоштовно. Варто знати, що для цього потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я.
УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії, трансвагінальна ультразвукова цервікометрія, УЗД внутрішніх органів передбачені пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".
Спочатку пацієнтці потрібно обрати заклад, в якому спостерігати вагітність. Це має бути поліклініка, лікарня або центр, які мають із НСЗУ контракт.
Гінеколог, яка спостерігатиме вагітну, випише електронне направлення на всі, необхідні пацієнтці відповідно її стану, обстеження. В тому числі на УЗД.
Також жінка зможе зробити УЗД у тому ж закладі, де й спостерігає вагітність.
До того, якщо пацієнтка потребує госпіталізації, гінеколог направляє її в стаціонар. Там пацієнтка отримає всю необхідну медичну допомогу, в тому числі УЗД за призначенням, також безоплатно в рамках стаціонарного пакета.
Програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Для цього потрібно звернутись до гінеколога та отримати такі безкоштовні послуги:
Серце малюка починає битися наприкінці першого місяця. Це один із перших органів, які формуються в організмі плоду. Алкоголь у першому триместрі може вплинути на розвиток клітин серця, а протягом усієї вагітності підвищує ризик появи судинних мальформацій.
Нервова система закладається у перші два місяці, але формується протягом усієї вагітності. Алкоголь може спричинити проблеми з навчанням та запам’ятовуванням у дитини в майбутньому.
Печінка плоду формується протягом усієї вагітності, і дитина в утробі не здатна вивести алкоголь зі свого організму.
Також алкоголь може спричинити збій у формуванні дихальної системи та призвести до передчасного народження.
Випитий мамою алкоголь уповільнює розвиток суглобів дитини, тому у майбутньому можуть виникати проблеми з пересуванням.
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