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Українки можуть зробити УЗД абсолютно безкоштовно: що для цього потрібно

Як вагітним українкам зробити УЗД безкоштовно (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні вагітні можуть зробити УЗД абсолютно безкоштовно. Варто знати, що для цього потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я.

Як зробити УЗД безкоштовно

УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії, трансвагінальна ультразвукова цервікометрія, УЗД внутрішніх органів передбачені пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах". 

Спочатку пацієнтці потрібно обрати заклад, в якому спостерігати вагітність. Це має бути поліклініка, лікарня або центр, які мають із НСЗУ контракт.

Гінеколог, яка спостерігатиме вагітну, випише електронне направлення на всі, необхідні пацієнтці відповідно її стану, обстеження. В тому числі на УЗД.

Також жінка зможе зробити УЗД у тому ж закладі, де й спостерігає вагітність.

До того, якщо пацієнтка потребує госпіталізації, гінеколог направляє її в стаціонар. Там пацієнтка отримає всю необхідну медичну допомогу, в тому числі УЗД за призначенням, також безоплатно в рамках стаціонарного пакета.

Що потрібно знати майбутнім мамам

Програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Для цього потрібно звернутись до гінеколога та отримати такі безкоштовні послуги:

  • спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації, лікувально-профілактичні заходи
  • усі необхідні лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження тощо)
  • інструментальні дослідження 
  • неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров'я жінки
  • профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів 

Чому не можна пити алкоголь під час вагітності

Серце малюка починає битися наприкінці першого місяця. Це один із перших органів, які формуються в організмі плоду. Алкоголь у першому триместрі може вплинути на розвиток клітин серця, а протягом усієї вагітності підвищує ризик появи судинних мальформацій.

Нервова система закладається у перші два місяці, але формується протягом усієї вагітності. Алкоголь може спричинити проблеми з навчанням та запам’ятовуванням у дитини в майбутньому.

Печінка плоду формується протягом усієї вагітності, і дитина в утробі не здатна вивести алкоголь зі свого організму.

Також алкоголь може спричинити збій у формуванні дихальної системи та призвести до передчасного народження.

Випитий мамою алкоголь уповільнює розвиток суглобів дитини, тому у майбутньому можуть виникати проблеми з пересуванням.

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