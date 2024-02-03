Українські школярі розповіли, які сервіси ШІ використовують найчастіше й для чого

Які сервіси та інструменти штучного інтелекту використовують учні в школах та чи довіряють вони "розумним" технологіям? Відповіді на ці питання цікавлять багатьох дослідників.

РБК-Україна (проект Styler) проаналізувало результати всеукраїнського дослідження щодо використання ШІ у шкільній освіті (ініційованого Projector Creative & Tech Institute та Малою академією наук за підтримки дослідницької компанії Factum Group) і розповідає про ставлення учнів до ШІ.

Найпопулярніші серед школярів сервіси ШІ

Результати оприлюдненого МОН дослідження свідчать про те, що більшість школярів знають про сервіси штучного інтелекту. Впродовж останніх шести місяців ними користувалися 8 із 10 опитаних дітей.

Найпопулярнішими серед учнів став ChatGPT. Близько третини школярів чули також про інструменти ШІ від проекту "На Урок".

Водночас такі корисні сервіси, як Grammarly, Bard Google, Midjourney, Notion AI та Stable Diffusion є набагато менш популярними.

Знання та використання сервісів ШІ серед учеников (інфографіка: mon.gov.ua)

Звідки учні отримують інформацію про ШІ

За словами більшості школярів, основним джерелом інформації про штучний інтелект та його інструменти стали соціальні мережі.

Водночас 43% респондентів зізнались, що отримали інформацію про ШІ від друзів чи однокласників. Кожен четвертий - отримував інформацію про штучний інтелект на уроках в школі.

Самостійно ж шукали відомості про ШІ лише 27% учнів.

Канали отримання інформації про сервіси ШІ (інфографіка: mon.gov.ua)

Як і для чого школярі використовують ШІ

Більшість учнів (75%), які вже практикували використання "розумних" сервісів чи інструментів, отримали від цього позитивні враження. Нейтральну оцінку ШІ отримав від 16% школярів, тоді як негативно до нього ставляться 6% дітей.

Більшість учнів використовували сервіси штучного інтелекту для:

підготовки домашнього завдання

виконання робіт (зокрема самостійних) під час уроків

позашкільної освіти та саморозвитку

Цікаво, що майже третина учнів використовує ШІ регулярно - щотижня. Водночас 9% опитаних дітей не мали досвіду використання ШІ та не планують робити цього в майбутньому.

В цілому штучний інтелект, на думку школярів, можна використовувати для: