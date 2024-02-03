Украинские школьники рассказали, какие сервисы ИИ используют чаще всего и для чего

Какие сервисы и инструменты искусственного интеллекта используют ученики в школах и доверяют ли они "умным" технологиям? Ответы на эти вопросы интересуют многих исследователей.

РБК-Украина (проект Styler) проанализировала результаты всеукраинского исследования по использованию ИИ в школьном образовании (инициированного Projector Creative & Tech Institute и Малой академией наук при поддержке исследовательской компании Factum Group) и рассказывает об отношении учащихся к ИИ.

Самые популярные среди школьников сервисы ИИ

Результаты обнародованного МОН исследования свидетельствуют о том, что большинство школьников знают о сервисах искусственного интеллекта. За последние шесть месяцев ими пользовались 8 из 10 опрошенных детей.

Самым популярным среди учащихся стал ChatGPT. Около трети школьников слышали об инструментах ИИ от проекта "На Урок".

В то же время такие полезные сервисы, как Grammarly, Bard Google, Midjourney, Notion AI и Stable Diffusion - гораздо менее популярны.

Знание и использование сервисов ИИ среди учеников (инфографика: mon.gov.ua)

Откуда ученики получают информацию об ИИ

По словам большинства школьников, основным источником информации об искусственном интеллекте и его инструментах стали социальные сети.

В то же время 43% респондентов признались, что получили информацию об ИИ от друзей или одноклассников. Каждый четвертый - получал информацию об искусственном интеллекте на уроках в школе.

Самостоятельно же искали сведения об ИИ только 27% учащихся.

Каналы получения информации о сервисах ИИ (инфографика: mon.gov.ua)

Как и для чего школьники используют ИИ

Большинство учеников (75%), уже практиковавших использование "умных" сервисов или инструментов, получили от этого положительные впечатления. Нейтральную оценку ИИ получил от 16% школьников, тогда как негативно к нему относятся 6% детей.

Большинство учащихся использовали сервисы искусственного интеллекта для:

подготовки домашнего задания

выполнения работ (в том числе самостоятельных) на уроках

внешкольного образования и саморазвития

Интересно, что почти треть учащихся используют ИИ регулярно - еженедельно. В то же время, 9% опрошенных детей не имели опыта использования ИИ и не планируют делать этого в будущем.

В целом искусственный интеллект, по мнению школьников, можно использовать для: