Украинские школьники рассказали, какие сервисы ИИ используют чаще всего и для чего
Какие сервисы и инструменты искусственного интеллекта используют ученики в школах и доверяют ли они "умным" технологиям? Ответы на эти вопросы интересуют многих исследователей.
РБК-Украина (проект Styler) проанализировала результаты всеукраинского исследования по использованию ИИ в школьном образовании (инициированного Projector Creative & Tech Institute и Малой академией наук при поддержке исследовательской компании Factum Group) и рассказывает об отношении учащихся к ИИ.
Самые популярные среди школьников сервисы ИИ
Результаты обнародованного МОН исследования свидетельствуют о том, что большинство школьников знают о сервисах искусственного интеллекта. За последние шесть месяцев ими пользовались 8 из 10 опрошенных детей.
Самым популярным среди учащихся стал ChatGPT. Около трети школьников слышали об инструментах ИИ от проекта "На Урок".
В то же время такие полезные сервисы, как Grammarly, Bard Google, Midjourney, Notion AI и Stable Diffusion - гораздо менее популярны.
Знание и использование сервисов ИИ среди учеников (инфографика: mon.gov.ua)
Откуда ученики получают информацию об ИИ
По словам большинства школьников, основным источником информации об искусственном интеллекте и его инструментах стали социальные сети.
В то же время 43% респондентов признались, что получили информацию об ИИ от друзей или одноклассников. Каждый четвертый - получал информацию об искусственном интеллекте на уроках в школе.
Самостоятельно же искали сведения об ИИ только 27% учащихся.
Каналы получения информации о сервисах ИИ (инфографика: mon.gov.ua)
Как и для чего школьники используют ИИ
Большинство учеников (75%), уже практиковавших использование "умных" сервисов или инструментов, получили от этого положительные впечатления. Нейтральную оценку ИИ получил от 16% школьников, тогда как негативно к нему относятся 6% детей.
Большинство учащихся использовали сервисы искусственного интеллекта для:
- подготовки домашнего задания
- выполнения работ (в том числе самостоятельных) на уроках
- внешкольного образования и саморазвития
Интересно, что почти треть учащихся используют ИИ регулярно - еженедельно. В то же время, 9% опрошенных детей не имели опыта использования ИИ и не планируют делать этого в будущем.
В целом искусственный интеллект, по мнению школьников, можно использовать для:
- поиска информации, углубления в ту или иную тему
- поиска объяснений, подробных консультаций по сложной теме
- поиска образца/идей/вдохновения
- поиска ответов, которых учащиеся не знают
- создания конспектов
- создания письменных работ (текстов/стихов/произведений)
- создания презентаций/изображений и проектов
- подготовки к урокам, обучения
- помощи с домашним заданием
- саморазвития/коучинга
- самопроверки
- списывания
Напомним, ранее мы рассказывали, списывают ли ученики больше из-за ChatGPT в Украине и мире.
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