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Украинские школьники рассказали, какие сервисы ИИ используют чаще всего и для чего

Суббота 03 февраля 2024 17:00
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Украинские школьники рассказали, какие сервисы ИИ используют чаще всего и для чего Большинство учеников имеют доступ к гаджетам в школах (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Какие сервисы и инструменты искусственного интеллекта используют ученики в школах и доверяют ли они "умным" технологиям? Ответы на эти вопросы интересуют многих исследователей.

РБК-Украина (проект Styler) проанализировала результаты всеукраинского исследования по использованию ИИ в школьном образовании (инициированного Projector Creative & Tech Institute и Малой академией наук при поддержке исследовательской компании Factum Group) и рассказывает об отношении учащихся к ИИ.

Самые популярные среди школьников сервисы ИИ

Результаты обнародованного МОН исследования свидетельствуют о том, что большинство школьников знают о сервисах искусственного интеллекта. За последние шесть месяцев ими пользовались 8 из 10 опрошенных детей.

Самым популярным среди учащихся стал ChatGPT. Около трети школьников слышали об инструментах ИИ от проекта "На Урок".

В то же время такие полезные сервисы, как Grammarly, Bard Google, Midjourney, Notion AI и Stable Diffusion - гораздо менее популярны.

Украинские школьники рассказали, какие сервисы ИИ используют чаще всего и для чего

Знание и использование сервисов ИИ среди учеников (инфографика: mon.gov.ua)

Откуда ученики получают информацию об ИИ

По словам большинства школьников, основным источником информации об искусственном интеллекте и его инструментах стали социальные сети.

В то же время 43% респондентов признались, что получили информацию об ИИ от друзей или одноклассников. Каждый четвертый - получал информацию об искусственном интеллекте на уроках в школе.

Самостоятельно же искали сведения об ИИ только 27% учащихся.

Украинские школьники рассказали, какие сервисы ИИ используют чаще всего и для чего

Каналы получения информации о сервисах ИИ (инфографика: mon.gov.ua)

Как и для чего школьники используют ИИ

Большинство учеников (75%), уже практиковавших использование "умных" сервисов или инструментов, получили от этого положительные впечатления. Нейтральную оценку ИИ получил от 16% школьников, тогда как негативно к нему относятся 6% детей.

Большинство учащихся использовали сервисы искусственного интеллекта для:

  • подготовки домашнего задания
  • выполнения работ (в том числе самостоятельных) на уроках
  • внешкольного образования и саморазвития

Украинские школьники рассказали, какие сервисы ИИ используют чаще всего и для чего

Интересно, что почти треть учащихся используют ИИ регулярно - еженедельно. В то же время, 9% опрошенных детей не имели опыта использования ИИ и не планируют делать этого в будущем.

В целом искусственный интеллект, по мнению школьников, можно использовать для:

  • поиска информации, углубления в ту или иную тему
  • поиска объяснений, подробных консультаций по сложной теме
  • поиска образца/идей/вдохновения
  • поиска ответов, которых учащиеся не знают
  • создания конспектов
  • создания письменных работ (текстов/стихов/произведений)
  • создания презентаций/изображений и проектов
  • подготовки к урокам, обучения
  • помощи с домашним заданием
  • саморазвития/коучинга
  • самопроверки
  • списывания

Напомним, ранее мы рассказывали, списывают ли ученики больше из-за ChatGPT в Украине и мире.

Читайте также, как искусственный интеллект используется для мошенничества и что можно с этим сделать.

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