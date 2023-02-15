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Українські рятувальники показали, як борються із "крижаними заторами": вражаюче відео

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Київська область, Середа 15 лютого 2023 11:49
Українські рятувальники показали, як борються із "крижаними заторами": вражаюче відео Рятувальники підривають "крижані затори" у Київській області (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Броварському районі Київської області рятувальники протидіять стихії. За останній місяць вони кілька разів підривали "крижані затори" на річці Десна. Все для того, щоб запобігти підтопленням території.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники постійно стежать за ситуацією, щоб протидіяти стихії, яка загрожує підтопленням значних територій у Броварському районі.

Загалом у заплаві Десна останнім часом ведеться активна забудова, попри всі ризики розливу річки і підтоплень. Тому рятувальники спільно з військовими вже декілька разів здійснювали підрив криги в місцях затору льодового покриву.

"На жаль коливання температурних показників призводить до того, що все одно утворюються "крижані поля", а рівень води знижується лише на деякий час", - розповіли в ДСНС.

Українські рятувальники показали, як борються із &quot;крижаними заторами&quot;: вражаюче відеоРятувальники ДСНС показали, як борються із "крижаними заторами" (скриншот)

У пресслужбі зазначили, що роботи на місці підтоплень тривають постійно і фахівці здійснюють моніторинг та контролюють рівень води в річці.

Зокрема проводиться об’їзд можливих місць підтоплень та надається допомога громадянам. У разі погіршення ситуації мешканців регіону швидко евакуюють у безпечне місце.

"Ситуація на цей час контролюється, всі виклики громадян опрацьовуються, роботи по розблокуванню річки буде продовжено", - додали рятувальники.

Українські рятувальники показали, як борються із &quot;крижаними заторами&quot;: вражаюче відеоУкраїнські рятувальники показали, як борються із &quot;крижаними заторами&quot;: вражаюче відео

Рятувальники ДСНС показали, як борються із "крижаними заторами" (скриншот)

Раніше ми повідомляли, що на Волині рятувальники врятували дітей, які провалилися під кригу.

Також ми писали, що під Києвом рятувальники дістали маленького оленя з крижаної пастки.

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ДСНС рятувальники