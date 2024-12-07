Українські прізвища, яким вже понад тисячу років: може там є й ваше?

За словами професора, за майже кожним українським прізвищем є якась неймовірна історія або цікава таємниця, бо усі вони виникали не просто так, а були пов'язані - з роботою, статками, особливостями життя чи навіть вадами.

На прикладі свого прізвища науковець розповів, які саме прізвища були створені ще тисячу років тому.

"Ще з 8 століття на українських землях жили племена антів. Тут проводив джихад син саудівського халіфа Маслямак. А його мати була наложницею з роду єгипетських фараонів. Моє прізвище Масляк. А ще є Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек, Маслик тощо. Спочатку йде частина "Масл", а далі змінюється одна голосна", - пояснює професор.

Він зазначив з посиланням на професора Костянтина Тищенка, який знає понад 55 мов, а це найбільше у світі, що ці прізвища тягнуться ще від кінця першого тисячоліття.

Масламак мав великий гарем і залишив значне потомство. Саме звідти й бере свій початок прізвище Масляк.

"Я маю студентів з прізвищами Паталах, Паталаха, а з арабської мови це "Фаталах". Ці студенти з Вінниччини та Хмельниччини. "Фахт" - перемога арабською мовою, а Аллах - Бог", - пояснює професор.

Масляк додав, що українські прізвища з закінченням на "ахно" або "но" також можна віднести до списку стародавніх. Це: Дахно, Махно, Тахно, Сахно.

Можна брати частинку "ахно" і до неї додавати будь-які приголосні без винятку. У жодного з народів світу нічого подібного немає.