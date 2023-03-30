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Як українці ставляться до біженців та тих, хто залишився в окупації: дані опитування

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Україна, Четвер 30 березня 2023 09:55
Як українці ставляться до біженців та тих, хто залишився в окупації: дані опитування Фото: українці добре ставляться до біженців, але не до росіян, які є громадянами України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці без упереджень ставляться до біженців та тих, хто залишився на окупованій території. Це не стосується громадян України, які є росіянами за національністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Ставлення до внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є цілком позитивним. Готові допустити їх у своє найближче оточення 53%, ще 42% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 95%). Ксенофобне ставлення до них мають лише 5% респондентів.

Як українці ставляться до біженців та тих, хто залишився в окупації: дані опитування

Ситуація з біженцями за кордон, російськомовними громадянами, та з тими, хто залишився на окупованій території - теж не викликає занепокоєння, ксенофобне ставлення до них мають не більше 14% населення України.

Занепокоєння соціологів викликає ставлення до громадян України, які є росіянами за національністю, ксенофобне ставлення до них мають 36% населення.

"Це ставлення вочевидь нераціональне і несправедливе, бо дані соціологічних досліджень показують, що в цілому погляди громадян України - етнічних росіян хоч і дещо відрізняються від поглядів етнічних українців, але не дуже істотно, і ці громадяни так само захищають Україну від ворогів", - йдеться в повідомлені.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 22 лютого - 6 березня 2023 року серед 2007 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, майже дві третини (63%) жителів України вважають, що історично українці найближчі з поляками, 12% - з росіянами, 7% - з іншим народом і 17% не визначилися.

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