Українська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати кошти

Третя ракетка світу Еліна Світоліна, як амбасадорка UNITED24 повернулась в Україну заради важливої місії в рамках проекту відбудови домівок в Ірпені.
Про те, як Еліна завітала до міста-героя Ірпеня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram тенісистки і Telegram-канал Андрія Кравчука.
Еліна Світоліна разом із донорами UNITED24 раніше допомагала збирати кошти на відбудову будинку на вулиці Київській, 53, що знаходиться в Ірпені. Саме туди влучили російські снаряди.
Зараз дівчина приїхала подивитися, як просувається відновлення цього самого будинку, який було пошкоджено внаслідок обстрілів.
"Коли я приїздила сюди у лютому, моє серце було розбите. Будинок стояв згорілим та був сильно зруйнований російськими снарядами. Сьогодні я рада бачити, як змінюється його фасад, і чути, що деякі сім'ї вже повернулися у свої домівки", - поділилася своїми враженнями Еліна.
Світоліна завітала до Ірпеня (фото: t.me/Kravchuk_Andriy_Irpin)
Відомо, що Світоліна збирає кошти, організовує заходи для юних тенісистів, бере участь у благодійних заходах та програмах допомоги українцям.
Тенісистка під час візиту долучилась до збору коштів на відбудову будинку, встигла поспілкуватися з місцевими та дізнатися, що в Ірпінь вже повернулося багато родин, які будують своє життя наново.
Варто нагадати, що лютому вона вже приїжджала в Ірпінь з тим самим проектом, але тоді він лише запускався. Та зараз амбасадор разом з UNITED24 може на власні очі побачити, як змінився зруйнований ЖК "Мюнхаузен" на краще.
Світоліна завітала до Ірпеня (фото: t.me/Kravchuk_Andriy_Irpin)
Як пише перший заступник міського голови Андрій Кравчук у своєму Telegram-каналі, для відновлення цього будинку було зібрано 127 тисяч доларів. 20 тисяч із яких пожертвувала сама Еліна, а ще 80 тисяч доларів виділила заснована в Україні компанія "Grammarly". Також до відновлювального збору долучилися благодійники з різних куточків світу.
За планом завершити відновлення житлового комплексу заплановано вже на травень 2024 року.
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