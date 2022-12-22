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Співачка Оксана Муха подарувала Папі Римському незвичайний подарунок: фото зустрічі

Оксана Муха зустрілась з папою Римським (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка, переможниця шоу "Голос країни-9" Оксана Муха після концертів у Німеччині та Австрії приїхала колядувати у Ватикан і зустрілася з Папою Римським. Вона зробила йому символічний подарунок з України.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Як пройшла зустріч

Зокрема, співачка прийшла привітати Папу Римського з нещодавнім днем народження. Вона виконала йому давню лемківську коляду "Був Святий вечір" та вручила різдвяного дідуха з солом'яними янголиками.

"Ми подарували Папі різдвяного дідуха з солом'яними янголиками - з меседжем, що українці на своїй українській землі прагнуть вирощувати пшеницю, а для цього наша земля має бути звільнена від ворога", - написала вона.

Оксана Муха зробила подарунок Папі Римському (instagram.com/mukha_oksana_official)

Артистка зазначила, що Папа Римський сам обмовився про війну під час аудієнції. Він згадав українських дітей, які страждають від російських обстрілів і поляків, які прихистили біженців.

"Під час аудієнції Папа Франциск згадав про українських дітей, які страждають і які перестали радіти у часі війни, бо в "їхніх очах страждання", - додала Оксана Муха.

Також Папа Римський закликав щодня читати Біблію, бо "таке читання змінює життя людини".

Оксана Муха зустрілась з Папою Римським (instagram.com/mukha_oksana_official)

Раніше ми повідомляли, що Оксана Муха рік боролась з небезпечною хворобою - раком. На щастя, їй вдалось подолати недугу.

Також співачка розповідала про розлучення з чоловіком і важку вагітність.

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Оксана МухапевецПапа римський