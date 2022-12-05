Українська школярка створила робота-аватара для саперів: як він виглядає

Як дівчина створила робота

Винахід дівчина розробила разом із батьком - викладачем Луцького технічного університету Віктором Сичуком, який також викладає в Малій академії наук.

За словами Аліни, робот виготовлений з простих матеріалів.

"Ми рухаємо рукою, а віддалений майбутній робот виконує всі дії, які ми робимо рукою. Тобто цей робот буде під’їжджати до якоїсь міни або випадково, навіть, може на міну натрапити і вибухати", - розповіла школярка.

Віктор Сичук каже, що перш ніж приступити до розробки радилися із військовими та саперами. Тому вирішили розробити робот-аватар для розміновування одного виду мін, які не можна перенести, бо вони детонують.

"Коли сапер підходить до цієї міни, то вона може спрацювати за метр-два. Цей робот бере вибухівку, до вибухівки під’єднано два дротики. Він ту вибухівку біля міни впритул ставить", - зазначив Віталій Сичук.

15-річна школярка створила робота-аватара (suspilne.media)

Що кажуть сапери

Піротехнік з Волині Віталій Гаврилюк розповів, що робот-аватар допомагатиме їм у майбутній роботі.

"В нашій практиці попадаються вибухонебезпечні предмети, до яких самому саперу без відповідного засобу захисту небезпечно підходити. Тому цей робот був би дуже актуальним в плані того, щоб доставити вибухівку і знищити цей предмет на місці", - каже сапер.

Орієнтовна вартість моделі робота - 15 тисяч гривень.