Українська легкоатлетка Марина Бех збентежила мережу спокусливими фото з відпочинку

Марина Бех-Романчук вирішила поділитися зі своїми прихильниками фотографіями з відпочинку у яскравому купальнику.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -прфіль легкоатлетки.

Марина Бех-Романчук показала фото в бікіні

Відома українська легкоатлетка вирішила похизуватися своєю ідеальною фігурою у яскравому бікіні. Дівчина виклала фото у соцмережу та відмітила своє місце відпочинку. Марина знаходиться у місті Монте Горду, що розташоване у Португалії.

Очевидно, дівчина просто хотіла показати, наскільки гарно проходить її відпочинок. Бех-Романчук постала перед камерою у помаранчевому купальнику та продемонструвала свої кубики на пресі та підкачані ноги й руки.

Варто сказати, що легка атлетика та стрибки у довжину дають їй змогу виглядати чудово та завжди бути готовою до літнього відпочинку. Атмосферності фотографіям Марини додають горизонти пляжу.

Фоловери спортсменки вже встигли прокоментувати її гарячі фото та буквально "закидати" дівчину реакціями зі смайлів. Це або вогники, або серця, що показують захват людей від фігури та горизонту.

Марина Бех-Романчук у купальнику (фото: instagram.com/marynabekh)

Також не обійшлося й без модних луків на відпочинку. Адже Марина поділилась серією фотографій у розкішному образі, який складається з чорних брюк, жакета та оригінального топа з великими квітами у зоні грудей.

Марина доповнила образ брендовою сумкою та окулярами, а ще розпустила своє розкішне, довге волосся, що робить її лук більш розслабленим.

Марина Бех-Романчук у стильному образі (фото: instagram.com/marynabekh)