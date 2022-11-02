Українська Древлеправославна Церква повністю вийшла з підпорядкування Москві: старовіри йдуть до автокефалії

Зазначається, що українська Давньоправославна Церква (англійською - Ancient Orthodox Church of Ukraine) "юридично оформила важливий крок до автокефалії" - вихід з підпорядкування московської митрополії Російської Православної Старообрядницької Церкви, в якому перебувала з 1988 року. РПСЦ.

Справа в тому, що віруючі ДЦУ є староправославними християнами, до яких також прийнятний термін "старовіри". А ось "старообрядці" не був самоназвою - його дали ззовні.

"ДЦУ пройшла через численні заборони з боку московської/російської та згодом радянської влади. Проте досвід цієї релігійної спільноти вкотре показав, що жодні заборони не знищать справжньої віри", - йдеться у публікації.

Духовний центр цієї Церкви в Україні розташований у селі Біла Криниця Чернівецької області.

Білокриницька Митрополія давньоправославних християн має у своєму канонічному підпорядкуванні парафії на території Румунії, США, Канади, Італії, Австралії, Німеччини, Грузії, Латвії та інших країн Європи.

Ознайомитись зі зверненням духовенства ДЦУ від 3 квітня 2022 року до РПСЦ можна за цим посиланням. Українські старовіри в документі наголошували на своєму неприйнятті спроб російських священиків виправдовувати військову агресію РФ проти нашої держави, використовуючи віру в пропагандистських заходах, а після початку повномасштабної війни заявили, що мають намір йти до своєї автокефалії.

"Це важливий історичний документ на шляху пошуку свободи, правди та християнської любові. Він є яскравим свідченням відваги відмовитися від нав’язаних ідентичностей і подолати кількасотлітнє насилля в духовній сфері", - зазначили у держслужбі з етнополітики та свободи совісті.

Також у відомстві привітали вірян цієї Церкви та все українське суспільство з офіційною юридичною реєстрацією ДЦУ відсьогодні, 2 листопада.

Хто такі старовіри

У 17 столітті в часи розколу церкви не бажаючі коритися реформі церкви від патріарха Нікона групи вірян бігли на українську Буковину з Валахії, Бесарабії та інших місць. Вони не хотіли приймати нові правила й прагнули зберегти старі традиції.

Залишившись тут, старовіри почали жити у закритій спільноті. Як зазначала РБК-Україна місцевий екскурсовод Жанна Дудник, її представники свідомо намагаються відгородити себе від впливу цивілізації, не надто охоче йдуть на контакт з людьми не з їх спільноти. Також вони неохоче пускають "чужих" до своїх храмів, оскільки вважають, що осягнути глибину їх віри дано не всім. А сторонні, на їхню думку, приносять сюди "іншу" енергетику.

За словами краєзнавця, у побуті традиційні старовіри намагаються не користуватися електрикою, інтернетом, мобільним зв'язком та іншими благами цивілізації, не дивляться телевізор.

Унікальний храм у селі Біла Криниця (фото: Олег Божко)

Свою велич колишня метрополія старообрядців - на Буковині - втратила у 20 столітті, оскільки більшовики знищили практично всю спадщину з більш як двадцяти об'єктів, таких як храми, келії монахів та інші культові споруди. Але дещо з оригінальної та цікавої спадщини в селі Біла Криниця все-таки залишилося.

Успенський Собор побудували у 1901-1908 роках (фото: Олег Божко)

Зокрема, тут збереглися два самобутніх і оригінальних об'єкти - Успенський Собор і Старообрядницька Космодем'янська церква.