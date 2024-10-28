Українська блогерка-мільйонниця похрестила сина: зворушливі фото таїнства

Українська блогерка Настя Скальницька, яка більш відома під прізвищем свого ексчоловіка Дмитра Талпи, похрестила 3-місячного синочка Михайлика. Відповідними світлинами вона поділилася у соцмережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Анастасії.
Судячи з фото, таїнство хрещення малюка пройшло у Михайловському соборі.
"Хрещення. Неймовірно щасливий та душевний день для нашої сімʼї", - підписала світлини Скальницька.
Хрещеними батьками хлопчика стали блогерка Яна Дога та друг сім’ї.
Настя Скальницька похрестила сина (фото: instagram.com/skalnytska.n)
Друзі та шанувальники привітали родину з цією подією та побажали маленькому Михайлику щасливого життя під мирним небом: "Мої вітання, Янгола охоронця", "Божого благословення діткам", "Йой, ви такі гарні, а маленький такий щасливий, ви найкращі", "Дуже гарно, ніжно. Ви красуня і сім'я неймовірна!", - пишуть юзери під публікацією.
Блогерка та флористка стала відомою завдяки участі в шоу "Пара на мільйон" на "Новому каналі", де разом із коміком Марком Куцеваловим боролася за головний приз і розвивала з ним романтичні стосунки. Після закінчення реаліті їхні шляхи розійшлися.
Настя Скальницька і Марк Куцевалов (фото: instagram.com/skalnytska.n)
Вдруге Настя вийшла заміж у вересні минулого року за бізнесмена Богдана Скальницького. Її обранцем став чоловік на ім'я Богдан Скальницький. Закохані влаштували свято під Києвом. Для них наживо співала Анна Трінчер, а друзі подарували особистий власний лімузин.
Вже наприкінці липня цього року у подружжя народився син. Від першого шлюбу з підприємцем Дмитром Талпою в Скальницької є також донька Мілана.
Настя Скальницька з чоловіком і донькою Міланою (фото: instagram.com/skalnytska.n)