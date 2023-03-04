Українська блогерка Манекен отримала нагороду від ГУР: у мережі розгорівся скандал

Що сталось

На зустріч в ОП запросили блогерів Сашу Бо, Євгена Таллера, Ксюшу Манекен, Настю Єлісєєву, Таню Парфільєву, Микиту Добриніна та інших.

Головною темою бесіди стала інформаційна війна та мотивація населення під час повномасштабного вторгнення.

Військовий розповів, що під час зустрічі блогерка Ксюша Манекен отримала медаль "За сприяння військовій розвідці 2-го ступеня".

"Вітаю всіх інших хто отримав таку нагороду, з поповненням у вашій славній когорті!" - написав Іван Костенко.

Однак, у мережі виник справжній скандал. Користувачі вважають, що блогерка не заслуговує на таку нагороду від держави. Все тому, що вона неодноразово потрапляла у скандал через свої висловлювання та позицію.

Що розповіла блогерка

Про зустріч на Банковій Манекен розповіла в Instagram. На її думку, дуже важливо, що влада запросила блогерів обговорити такі питання.

"Я сьогодні отримала дозу мотивації, яку я хочу передати вам. Насамперед - від спілкування з розумними людьми на філософські та насущні для всіх нас теми. А по-друге, від приємного почуття усередині. Коли в тобі бачать особистість, з тобою знайомляться, кажуть, щось обговорюють (будь-якою мовою!)", - написала Ксюша.

Ксюша Манекен отримала нагороду від ГУР (скриншот)

Також у соцмережі блогерка розповіла, що ще у жовтні минулого року отримала медаль від ГУР "За сприяння воєнній розвідці України". Нагородою вона похизувалася на фото, але не стала розповідати, за які саме заслуги.

"Ось така історія. Як так сталося, за яких обставин і за що - я обов'язково розповім, коли війна закінчиться. І нехай цей орден стане символом того, що якщо ти "публічна" людина, це далеко не означає те, що ти показуєш все, що відбувається у твоєму житті", - написала вона.

Ксюша Манекен отримала нагороду від ГУР (скриншот)

У які скандали потрапляла Манекен

Блогерка неодноразово потрапляла у скандал через свої висловлювання та позицію. Зараз дівчину критикують за те, що вона відмовилася переходити на українську та заявила, що взагалі не планує цього робити.

Також раніше вона зізнавалась, що з 19 до 22 років займалася ескортом та відкривала шлюбну агенцію.

Окрім того, раніше блогерка потрапляла у скандал через позицію щодо окупації Криму. 2020 року Волощук заявила, що планує життя на півострові та вважає, що за часів окупації РФ "Крим дуже преобразився". Також вона переконувала, що "неважливо чий півострів, головне - аби там було мирно".

Ксюша Манекен (скриншот)

Як блогерка відреагувала на скандал

Після хвилі негативу у мережі Манекен відреагувала на критику та закликала людей "не шукати зраду серед своїх".

"Знаєте, що мене засмутило після публікації моєї "відзнаки" - те, що наші люди настільки не довіряють нашій державі, що вважають, що такі речі просто дають. Нізащо. Це на вашу так працює? Як і засмутило те, що багато людей навіть не спромоглися прочитати за що, коли і ким вона видана. Це не Герой України, не військова медаль за службу. Але людям подобається розганяти бруд та очорняти не скільки мене, а за фактом - Уряд", - написала блогерка.

До того ж щодо своїх попередніх заяв про анексію Криму, Манекен запевнила, що тоді просто не розуміла, що відбувається. Також вона не знала, які будуть наслідки.

"У той час я, як і багато хто, в цілому не розуміла, що насправді відбувається, і вважала, що головне, щоб всі були живі здорові. З того часу багато що змінилося. Але кому це цікаво", - написала Манекен.

Ксюша Манекен розповіла про свою позицію (скриншот)

Реакція мережі

У коментарях під дописом Івана Костенко користувачів цікавить, за що скандальна блогерка отримала нагороду: