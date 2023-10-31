Українки можуть отримати фінансову допомогу: кого це стосується та як подати заявку

Жінки в Україні, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного жіночого фонду. Для того, щоб взяти участь у програмі, потрібно зареєструватися.

Як це зробити та хто відповідає вимогам, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram -допис Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Хто може отримати допомогу

Подати запит на благодійну допомогу можуть такі категорії жінок:

житло яких було пошкоджено або знищено через війну

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій

чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими чи визнані безвісти зниклими внаслідок війни

Що потрібно для отримання допомоги

Алгоритм дій для отримання фінансової підтримки такий:

жінка самостійно заповнює та подає заяву-анкету з зазначенням інформації про неї та її сім'ю, обставини, у яких вона опинилась внаслідок російської агресії за формою, розміщеною на сайті

Фонд аналізує заявки та перевіряє документи. На цьому етапі Фонд має право подати жінці запит щодо необхідності надання нею документів, що посвідчують її особу (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків) та інших документів, які підтверджують ту чи іншу інформацію.

далі Фонд повинен повідомити жінці про ухвалення рішення стосовно надання допомоги чи відмови

у разі прийняття Фондом рішення про надання благодійної допомоги, Фонд зв'язується з жінкою за допомогою будь-яких засобів зв’язку за даними, вказаними жінкою у заяві-анкеті, та повідомляє про прийняте рішення

Фонд оформлює з жінкою документи: договір доручення, договір про надання благодійної допомоги. Укласти договори можна як фізично, так і дистанційно.

Фонд надає жінці платіжку картку, якою вона може розраховуватись при придбанні визначеного Фондом переліку товарів. Якщо договір укладено дистанційно, на платіжній картці встановлять обмеження на використання коштів до моменту отримання Фондом підписаних жінкою примірників документів. Після цього ліміт знімають.

Жінка повинна використовувати лише безготівкову форму розрахунків та не може використовувати банківську картку для зняття готівки чи придбання будь-яких інших товарів, не передбачених переліком.

Щоб взяти участь у програмі допомоги, необхідно зареєструватися за посиланням.