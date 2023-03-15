Українка знайшла цікаве застосування гривням в Німеччині: лайфхак, про який мало хто знає (відео)

Українка в Німеччині показала цікавий лайфхак, що можна зробити з монетою 10 гривень у супермакеті Lidl. Виявляється, українські гроші допоможуть взяти возик у магазин.

Як використати монету 10 гривень у Німеччині

Як відомо, щоб взяти возик в Lidl потрібно тоді кинути єврову монету, але як виявилося, наші українські 10 гривень теж підходять. Після покупок монета повертається, у випадку повернення візочка для продуктів у магазин.

"Ось для чого 10 гривень у Німеччині", - підписала українка відео.

Підписники обурились під відео

Цікаво, що деякі користувачі соцмережі написали, що так робити соромно, і взагалі навіщо так чинити. На це українка відповіла, що їй не соромно зовсім. Також підписники поділилися своїми лайфхаками з приводу возиків.