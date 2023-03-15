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Українка знайшла цікаве застосування гривням в Німеччині: лайфхак, про який мало хто знає (відео)

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Німеччина, Середа 15 березня 2023 13:11
Українка знайшла цікаве застосування гривням в Німеччині: лайфхак, про який мало хто знає (відео) Українка в Німеччині показала цікавий лайфхак з монетою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українка в Німеччині показала цікавий лайфхак, що можна зробити з монетою 10 гривень у супермакеті Lidl. Виявляється, українські гроші допоможуть взяти возик у магазин.

Відео Юліана Белковська опублікувала в TikTok.

Як використати монету 10 гривень у Німеччині

Як відомо, щоб взяти возик в Lidl потрібно тоді кинути єврову монету, але як виявилося, наші українські 10 гривень теж підходять. Після покупок монета повертається, у випадку повернення візочка для продуктів у магазин.

"Ось для чого 10 гривень у Німеччині", - підписала українка відео.

Підписники обурились під відео

Цікаво, що деякі користувачі соцмережі написали, що так робити соромно, і взагалі навіщо так чинити. На це українка відповіла, що їй не соромно зовсім. Також підписники поділилися своїми лайфхаками з приводу возиків.

  • Я в Ізраїлі використовувала наші 5 копійок.
  • В некоторых магазинах, если нет монетки, можно попросить охранника, и он отстегнёт своим ключиком тачку.
  • Не звертайте увагу на такі коменти..просто в оркостані відсталі люди які багато чого не знають...
  • Открою секрет. Для этих тележек часто сами супермаркеты продают или дают к покупкам жетончик, как брелок вешается на ключи;)

Нагадаємо, що у Варшаві поставили на місце "хорошого" росіянина, який "всією душею за Україну".

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Українка