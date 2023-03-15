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Украинка нашла интересное применение гривнам в Германии: лайфхак, о котором мало кто знает (видео)

Новина українською →
Германия, Среда 15 марта 2023 13:11
Украинка нашла интересное применение гривнам в Германии: лайфхак, о котором мало кто знает (видео) Украинка в Германии показала интересный лайфхак с монетой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинка в Германии показала интересный лайфхак, что можно сделать с монетой 10 гривен в супермакете Lidl. Оказывается, украинские деньги помогут взять тележку в магазин.

Видео Юлиана Белковская опубликовала в TikTok.

Как использовать монету 10 гривен в Германии

Как известно, чтобы взять тележку в Lidl нужно тогда бросить евро монету, но как оказалось, наши украинские 10 гривен тоже подходят. После покупок монета возвращается, в случае возврата коляски для продуктов в магазин.

"Вот зачем 10 гривен в Германии", - подписала украинка видео.

Подписчики возмутились под видео

Интересно, что некоторые пользователи соцсети написали, что так поступать стыдно, и вообще зачем так поступать. На это украинка ответила, что ей совсем не стыдно. Также подписчики поделились своими лайфхаками по поводу тележек.

  • Я в Израиле использовала наши пять копеек.
  • В некоторых магазинах, если нет монетки, можно попросить охранника, и он отстегнет своим ключиком тачку.
  • Не обращайте внимание на такие комменты..просто в оркостане отставшие люди, которые многое не знают...
  • Открою секрет. Для этих тележек часто сами супермаркеты продают или дают к покупкам жетончик, как брелок вешается на ключи;)

Напомним, что в Варшаве поставили на место "хорошего" россиянина , который "всей душой за Украину".

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