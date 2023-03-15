Украинка нашла интересное применение гривнам в Германии: лайфхак, о котором мало кто знает (видео)
Украинка в Германии показала интересный лайфхак, что можно сделать с монетой 10 гривен в супермакете Lidl. Оказывается, украинские деньги помогут взять тележку в магазин.
Видео Юлиана Белковская опубликовала в TikTok.
Как использовать монету 10 гривен в Германии
Как известно, чтобы взять тележку в Lidl нужно тогда бросить евро монету, но как оказалось, наши украинские 10 гривен тоже подходят. После покупок монета возвращается, в случае возврата коляски для продуктов в магазин.
"Вот зачем 10 гривен в Германии", - подписала украинка видео.
Подписчики возмутились под видео
Интересно, что некоторые пользователи соцсети написали, что так поступать стыдно, и вообще зачем так поступать. На это украинка ответила, что ей совсем не стыдно. Также подписчики поделились своими лайфхаками по поводу тележек.
- Я в Израиле использовала наши пять копеек.
- В некоторых магазинах, если нет монетки, можно попросить охранника, и он отстегнет своим ключиком тачку.
- Не обращайте внимание на такие комменты..просто в оркостане отставшие люди, которые многое не знают...
- Открою секрет. Для этих тележек часто сами супермаркеты продают или дают к покупкам жетончик, как брелок вешается на ключи;)
Напомним, что в Варшаве поставили на место "хорошего" россиянина , который "всей душой за Украину".