Украинка нашла интересное применение гривнам в Германии: лайфхак, о котором мало кто знает (видео)

Украинка в Германии показала интересный лайфхак, что можно сделать с монетой 10 гривен в супермакете Lidl. Оказывается, украинские деньги помогут взять тележку в магазин.

Как использовать монету 10 гривен в Германии

Как известно, чтобы взять тележку в Lidl нужно тогда бросить евро монету, но как оказалось, наши украинские 10 гривен тоже подходят. После покупок монета возвращается, в случае возврата коляски для продуктов в магазин.

"Вот зачем 10 гривен в Германии", - подписала украинка видео.

Подписчики возмутились под видео

Интересно, что некоторые пользователи соцсети написали, что так поступать стыдно, и вообще зачем так поступать. На это украинка ответила, что ей совсем не стыдно. Также подписчики поделились своими лайфхаками по поводу тележек.