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Українка змусила суддів французького "Голосу. Діти" аплодувати стоячи. Без казусів не обійшлося

Українка пройшла сліпі прослуховування французького Голосу. Діти (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

15-річна українка вразила своїм вокалом ведучих на шоу The Voice Kids 2024 France. Однак без казусів не обійшлося.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт телеканалу TFI+, на якому публікують уривки з проєкту.

Як зазначається на сайті, дівчину звати Юлія. Вона народилася у Маріуполі. У Франції українка вже півтора року.

"Рятуючись від бомбардувань, вона знайшла порятунок у співі", - йдеться на сайті, доступ до якого недоступний з території України.

Під час сліпого прослуховування Юлія виконала пісню "History Repeating" Ширлі Бессі. У результаті всі чотири крісла обернулися.

Скріншот з відео

Особливо у захваті від голосу дівчини була Лара Фабіан.

Вона зазначила, що стиль виступу учасниці нагадує їй Бйорк або Кейт Буш, і додала, що для неї буде честю бачити цю співачку у своїй команді.

Однак, як часто буває, за перемогою слідує і зрада. Дізнавшись, що дівчинка з України, Фабіан несподівано почала наспівувати пісню Буш - "Babooshka".

Крім того, коли Юлія дякувала за компліменти, сказавши: "Merci beaucoup!", Лара несподівано відповіла їй російською: "Очень красиво!”.

Цим вона спантеличила Юлю, яка вже почала дякувати, але раптово перервала себе і теж перейшла на російську мову.

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