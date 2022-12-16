Українка увійшла у десятку найвпливовіших науковців року: хто вона

Українська науковиця Світлана Краковська потрапила у рейтинг 10 найвпливовіших вчених 2022 року за версією журналу Nature. Це одне з найавторитетніших та найдавніших наукових видань світу.

Що відомо про міжнародний рейтинг

Через ТОП 10 Nature показує ключові події в науці за рік та людей, які відіграли в них важливу роль, зокрема, допомогли привернути увагу до найактуальніших проблем людства. Краковська стала однією з перших українських полярниць, які увійшли у цей рейтинг.

Світлана досліджує зміни клімату. У 2000-х роках відкрила початкову сферу моделювання регіонального клімату та стала першим українським вченим, який застосував її у своїй країні. Також працювала над експериментами із висіву хмар для посилення опадів в українських степах. Була учасницею Другої української антарктичної експедиції.

У міжнародному рейтингу від Nature учасників представляють через особисту історію. Історія Світлани має назву "Голос за Україну".

Зранку 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Краковська брала онлайн участь в засіданні Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату, перебуваючи в Києві, коли його активно бомбардували. Саме тоді учасники з 93 країн завершували роботу над доповіддю про наслідки потепління у світі.

Попри те, що цей міжнародний орган не політичний, науковиця вирішила виступити на фінальній зустрічі із промовою про війну в Україні. Після неї міжнародні делегації висловили свою солідарність, включно з представником Росії, який вибачився за напад.

Світлана Краковська на міжнародних конференціях привертає увагу світу до війни Росії проти України (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Після цієї промови Краковська почала активно виступати на великих заходах по всьому світу. Зокрема й на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі. А у вересні Світлана очолила віртуальну нараду щодо відбудови української науки на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

На кліматичній конференції у Єгипті Краковська заявила, що світ має наслідувати рішучість українців у війні проти Росії для боротьби зі зміною клімату. Це привернуло увагу громадськості до Краковської як борця за кліматичні дії, так і за Україну.