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Українка перемогла на конкурсі краси в США, але у фіналі потиснула руку росіянці: у мережі вибухнув скандал

Українка потиснула руку росіянці на конкурсі краси (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Ірина Безсмертна, яка родом із Херсону, виступила на міжнародному конкурсі краси "Місіс Всесвіт 2023" у США. Її виступ приніс перемогу, але рукостискання з росіянкою публіка не схвалила.

Що відбулося на конкурсі та чому українка це зробила - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про конкурс

У Маямі в США відбувся легендарний конкурс краси "Міс Світу 2023". Участь взяли майже 100 конкурсанток з різних країн світу, але перемогу здобула 36-річна українка Ірина Безсмертна.

До слова на конкурсі були також і росіянки. Попри те, що США вони називають "загниваючим Заходом", на конкурс все одно приїхали.

І от коли відбувалося нагородження Безсмертної, вона взялася за руки з росіянкою прямо на міжнародній сцені. Багатьох українців це обурило.

Українка тримається за руки з росіянкою на міжнародному конкурсі краси (фото: instagram.com/msworldinternational/)

Зазначимо також, що Ірина представляла не Україну, а США. 

Перемогу в конкурсі здобула не Україна, а США. Росіянкам теж знайшлися призові місця (скриншот: Styler)

У коментарі Styler Ірина сказала, що такий жест не був її бажанням, адже це правила конкурсу.

"Якби я не виконала вимог та інструкцій конкурсу, мене б просто дискваліфікували, і переможницею б стала росіянка. Ви хочете, щоб я віддала нашу перемогу країні агресору?! Для мене це неприпустимо!" - сказала вона.

Переможниця додала, що вона намагалася пояснити організаторам проблему, але вони відповіли, що "конкурс підтримує усіх жінок світу, неважливо, з якої країни вони родом".

Ірина Безсмертна перемогла на конкурсі (фото: пресслужба)

"На жаль, зі мною не було офіційної підтримки, яка змогла б домовитися змінити правила конкурсу заради мене. Я б із задоволенням зробила інакше. Але в мене був вибір: зробити так, як я зробила, чи віддати перемогу Росії", - розповіла Ірина.

Стосовно представниць країни-аргесорки Безсмертна каже, що між ними відчувалася напруга.

"Протягом конкурсу росіянки трималися осторонь, це дуже відчувалося. Звісно, мій моральний настрій через присутність Росії був на нулі. Я бачила, що вони були дуже привітні до організаторів конкурсу, приїхали із подарунками. Не маю чого додати про їх поведінку, адже ми не спілкувалися", - поділилася українка.

До речі, росіянки також отримали на конкурсі кілька титулів:  Анастасія Тізова - "Miss World International" 2023, Анастасія Машкіна - "Ms Model World International" 2023.

Нагадаємо, що фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку росіянці після змагання. Спочатку спортсменку дискваліфікували за порушення правил, але потім скасували своє рішення.

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