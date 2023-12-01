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Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в "Барбі" та "Голодних іграх"

П'ятниця 01 грудня 2023 15:40
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Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в "Барбі" та "Голодних іграх" Софія Санчес (фото: instagram.com/the.sofia.sanchez)
Автор: Анна Шиканова

Софія стала відомою актрисою після участі у фільмах "Барбі" та "Голодні ігри: Балади про співочих птахів". Про походження 14-річної дівчинки раніше було невідомо, але нещодавно вона повідомила на своїй сторінці у соцмережах, що має українське походження.

Що відомо про Софію Санчес, як вона потрапила до США та стала зіркою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використані джерела: Instagram-сторінка Софії Санчес, Instagram-сторінка Дженніфер Санчес, Water Prairie Chronicles

Як Софія потрапила до США

Малятко Софія народилася у Дніпрі. Біологічні батьки відмовилися від неї, дізнавшись про її синдром Дауна. Перший рік життя дівчинка провела у місцевому дитячому будинку.

А потім її удочерила сім'я з Каліфорнії - Дженніфер та Гектор Санчес. На той момент у сім'ї вже було троє синів та молодший - також із синдромом Дауна.

Нові батьки Софії хотіли, щоб вона разом із названим братом росла як двійнята, щоб їм обом було легше адаптуватися у світі.

Дженніфер Санчес розповіла, що вперше побачила майбутню доньку на сайті для дітей-сиріт. А потім вони полетіли до України.

"У її документах було зазначено, що вона народилася в один рік з нашим молодшим сином Хоакіном, тому ми думали, що виховуватиме двійнят. А через кілька місяців ми дізналися, що в українському дитячому будинку неправильно записали рік народження. Спочатку навіть засмутилися. Але зараз, здається, що ми виховуємо двійнят, бо хлопчики трохи відстають у розвитку від дівчаток. Вони разом ходять до місцевої школи", - розповіла Дженніфер.

Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;

Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot; Софія Санчес (фото: instagram.com/the.sofia.sanchez)

Перша слава

Софія в 7 років почала записувати відео та викладати їх у соціальні мережі. Її полюбили передплатники й вона стала дуже популярною. У своїх відео вона ділилася нюансами про свій синдром і випустила цикл відео "Синдром Дауна – це не страшно". А ще розповідала про брата Хоакіна, який, крім синдрому Дауна, має також і аутизм. Її відео набирали до 5 млн переглядів.

У 2022 році на сторінці Софії почали з'являтися публікації на підтримку України - вона сфотографувалася на тлі прапора та зазначила, що продовжує "молитися за Україну". Також вона закликала своїх фанатів підтримувати свою малу Батьківщину - так світ дізнався, що Софія має українське походження.

Софія стала автором ілюстрацій до серії книг про дітей із синдромом Дауна під назвою "Тебе достатньо" та "Тебе люблять".

Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;

Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot; Софія Санчес (фото: instagram.com/the.sofia.sanchez)

Кінокар'єра

Перша роль Софії у кіно - телевізійний серіал "Їх переплутали в пологовому будинку" у 2015 році. Перша справжня роль у кіно - "Для Паломи" у 2022 році.

Але справжня світова слава до Софії прийшла у 2023 році, коли у прокат вийшов фільм "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом. У комедії Софія Санчес зіграла одну із ляльок "Барбі".

Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в &quot;Барбі&quot; та &quot;Голодних іграх&quot;

Софія Санчес (фото: instagram.com/the.sofia.sanchez)

Услід вийшла третина франшизи "Голодні ігри", де Софія зіграла претендентку на участь у 10-х щорічних Голодних іграх.

"Від дитячого будинку до червоної доріжки", - так прокоментувала шлях до слави своєї доньки Дженніфер.

Ще Софія знялася в рекламних роликах – для Target та Old Navy. Зараз вона навчається у 8 класу, займається спортом та бере участь у постановках громадського театру.

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