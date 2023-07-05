В Україні зросла ціна на популярне м'ясо: скільки коштує

В Україні за червень ціни на свинину в українських мережах роздрібної торгівлі зросли у середньому на 3,4 грн/кг (+1,7%).

Скільки коштує

На початку червня кілограм охолодженої свинини коштував 202,7 грн/кг, у кінці його ціна зросла до 206,07 грн/кг. А середній показник за червень склав 204,6 грн/кг, що на 1% вище за його травневий рівень.

За словами експертів, найпомітніше подорожчала тазостегнова частина, ціна якої у кінці місяця становила 192,15 грн/кг, що на 4,6% (8,4 грн/кг) вище, ніж на його початку. Також на 5,3 грн/кг (2,1%) зросла вартість ошийка - 255,9 грн/кг у кінці місяця.

До того ж ціни зросли і на інші види м’яса.

"Упродовж червня середня ціна яловичини зросла на 3,6%, курячі грудинка та окорок додали 1,2% та 2,2%, відповідно, ціна індичатини зросла на 1,5% у середньому", - йдеться в повідомленні.

За даними сайту "Мінфін", станом на 1 липня, кілограм свинини грудинки коштує 182,97 грн/кг, а ошийок - 252,39 грн/кг.

Ціни на свинину в Україні (скриншот)

Які ціни на м'ясо у супермаркетах

Станом на 5 липня, середні ціни на м'ясо у популярних українських супермаркетах дещо змінились. Зараз за кілограм необхідно заплатити більше, а саме: