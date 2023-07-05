В Украине выросла цена на популярное мясо: сколько стоит
В Украине за июнь цены на свинину в украинских сетях розничной торговли выросли в среднем на 3,4 грн/кг (+1,7%).
Об этом свидетельствуют данные аналитиков Ассоциации "Свинарі України".
Сколько стоит
В начале июня килограмм охлажденной свинины стоил 202,7 грн/кг, в конце его цена выросла до 206,07 грн/кг. А средний показатель за июнь составил 204,6 грн/кг, что на 1% выше его майского уровня.
По словам экспертов, заметнее всего подорожала тазобедренная часть, цена которой в конце месяца составляла 192,15 грн/кг, что на 4,6% (8,4 грн/кг) выше, чем в его начале. Также на 5,3 грн/кг (2,1%) выросла стоимость ошейка - 255,9 грн/кг в конце месяца.
К тому же, цены выросли и на другие виды мяса.
"В течение июня средняя цена говядины выросла на 3,6%, куриные грудинки и окорок прибавили 1,2% и 2,2%, соответственно, цена индюшатины выросла на 1,5% в среднем", - говорится в сообщении.
По данным сайта "Минфин", по состоянию на 1 июля, килограмм свинины грудинки стоит 182,97 грн/кг, а ошейок - 252,39 грн/кг.
Цены на свинину в Украине (скриншот)
Какие цены на мясо в супермаркетах
По состоянию на 5 июля, средние цены на мясо в популярных украинских супермаркетах несколько изменились. Сейчас за килограмм необходимо заплатить больше, а именно:
- Говядина гуляш - 242,92 грн
- Говядина ребра - 160,48 грн
- Курятина бедро - 105,95 грн
- Курятина филе - 143,97 грн
- Курятина тушка - 73,80 грн
- Свинина грудинка - 182,79 грн
- Свинина ребра - 179,96 грн
- Свинина шашлык - 211,31 грн
Ранее диетолог назвала самое вредное мясо для шашлыка.
Также мы писали, как узнать свежесть мяса за секунду в магазине.