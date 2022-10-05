В Україні знизилися ціни на овоч,який різко подорожчав

Останнім часом в Україні ціна цибулі стала надхмарною, вона різко подорожчала. Однак цього тижня вартість популярного овоча пішла вниз.

Яка зараз ціна цибулі, і чи збережеться тенденція до здешевлення, розповіли аналітики East Fruit.

Чому дешевшає цибуля

Через зростання ціни попит на цибулю знизився, а пропозиція на ринку продукції збільшилася.

Зростання пропозиції обумовлене бажанням фермерів якнайшвидше позбутися некондиційної цибулі, якість якої сильно постраждала від дощів на початку осені.

Водночас попит на таку продукцію залишається порівняно невисоким, в основному таку цибулю купують мережі та перекупники для поточних продажів, оскільки для тривалого зберігання вона практично непридатна.

При цьому українські господарства сьогодні пропонують до продажу в основному некондиційну продукцію, непридатну для тривалого зберігання, при реалізації якої вони готові поступатися в ціні.

В той самий час цибулю високої якості фермери заклали до сховищ і планують утримуватися від її реалізації мінімум до початку листопада.

Яка зараз ціна цибулі

Фермери оптом продають цибулю по 22-26 грн/кг ($0,60-0,71/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначимо, що вартість цибулі в Україні на сьогодні, як і раніше, у 4,3 рази вища, ніж восени 2021 року.

Експерти вважають, що зниження ціни на цибулю – це тимчасове явище. Якісної цибулі в поточному сезоні буде не так вже й багато, і зростання цін у даному сегменті відновиться, особливо з настанням холодів, коли більшість фермерів почне продавати цю продукцію зі сховищ, зазначають фахівці.