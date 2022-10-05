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В Украине снизились цены на резко подорожавший овощ

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Среда 05 октября 2022 08:53
В Украине снизились цены на резко подорожавший овощ Фото: В Украине подешевел лук (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В последнее время в Украине цена лука стала заоблачной, он резко подорожал. Однако на этой неделе стоимость популярного овоща пошла вниз.

Какая сейчас цена лука, и сбережется ли тенденция к удешевлению рассказали аналитики East Fruit.

Почему дешевеет лук

Из-за возросшей цены спрос на лук снизился, а предложение на рынке продукции увеличилось.

Рост предложения обусловлен желанием фермеров поскорее избавиться от некондиционного лука, качество которого сильно пострадало от дождей в начале осени.

В то же время спрос на такую продукцию остается сравнительно невысоким, в основном такой лук приобретают сети и перекупщики для текущих продаж, так как для длительного хранения он практически непригоден.

При этом, украинские хозяйства на сегодняшний день предлагают к продаже в основном некондиционную продукцию, непригодную для длительного хранения, при реализации которой они готовы уступать в цене.

В то же время лук высокого качества фермеры заложили в хранилища и планируют воздерживаться от его реализации минимум до начала ноября.

Какая сейчас цена лука

Фермеры оптом продают лук по 22-26 грн/кг ($0,60-0,71/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

Отметим, что стоимость репчатого лука в Украине на сегодняшний день по-прежнему в 4,3 раза выше, чем осенью 2021 года.

Эксперты считают, что снижение цены на лук - это временное явление. Качественного репчатого лука в текущем сезоне будет не так уж и много, и рост цен в данном сегменте возобновится, особенно с наступлением холодов, когда большинство фермеров начнет продавать данную продукцию из хранилищ, отмечают специалисты.

Как мы ранее писали, в Украине заметно снизилась стоимость некоторых овощей.

Также мы писали, что в Украине может стать дефицитом популярный овощ.

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