В Україні знизилась ціна на популярний продукт: скільки зараз коштує

В Україні знизились ціни на макаронні вироби. Середня вартість макаронів пір'я зараз становить 28,72 грн/кг, тоді як у квітні ціна складала 30 грн.
Про це йдеться на сайті "Мінфін".
В популярних українських супермаркетах макарони пір'я продають за:
Також знизилися ціни й на вермішель довгу. Середня вартість зросла з 28,39 грн/кг до 26,9 грн/кг.
Вермішель коротка подешевшала майже непомітно. Вартість знизилась лише на 4 коп./кг, до 30,4 грн. Зараз ціни такі:
Ціни на вермішель в Україні (скриншот)
Станом на 2 травня, середні ціни на крупи такі:
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