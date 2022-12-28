В Україні затримали двох "злодіїв у законі" - Умку та Лашу Свана: що відомо

Двом "злодіям у законі" повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу, а також організації та участі у злочинному зібранні - "сходці".

За даними слідства, "злодії в законі", які мають кримінальні прізвиська Лаша Сван та Умка, перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, з грудня 2020 року по березень 2021 року на території України організували і взяли участь у трьох злочинних зібраннях з представниками криміналітету.

На цих "сходках" вирішувалися питання координації злочинної діяльності та конфліктні ситуації. Також приймалося рішення про виділення фінансової допомоги з так званого злодійського общака на святкові потреби криміналітету та "злодіїв у законі", які перебувають у місцях позбавлення волі.

На "сходці" одного з лідерів ОЗГ наділили ширшими повноваженнями - надали можливість збору коштів, одержаних злочинним шляхом, на території Одеси.

Голова департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель повідомив, що Олійника та Джачвліані викликали в поліцію, щоб ознайомитися зі справою. І там же на місці було затримано за новим епізодом - організація та участь у злочинних зборах.

Зібрані правоохоронцями докази стали підставою для затримання "злодіїв у законі" в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Раніше завершено досудове розслідування у справі щодо поширення цими "злодіями в законі" злочинного впливу, а обвинувальний акт скеровано до суду.