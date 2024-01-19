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В Україні з'явилися перші мобільні аптеки: що це таке та де їх шукати

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 10:00
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В Україні з'явилися перші мобільні аптеки: що це таке та де їх шукати Що таке мобільні аптеки (фото: facebook.com/moz.ukr) 
Автор: Юлія Гаюк

В Україні запустили послугу мобільної аптеки. Перші з них з'явилися в Харківській області. Такі пересувні аптеки повинні розв'язувати питання доступності ліків у селах, на прифронтових територіях й у зонах надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці МОЗ у Facebook.

Як працюють мобільні аптеки

Мобільна аптека - це фактично аптека на колесах, яка рухається за заздалегідь складеним маршрутом. Наприклад, у Харківській області дорога складається із 80 сіл і селищ без аптечних пунктів.

Транспортний засіб мобільної аптеки буде містити на зовнішніх поверхнях напис "мобільний аптечний пункт" та інформацію про приналежність до певної аптеки, аптечної мережі чи інших суб'єктів, які мають відповідні ліцензії.

У транспортному засобі повинен бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря.

В Україні з'явилися перші мобільні аптеки: що це таке та де їх шукатиВ Україні з'явилися перші мобільні аптеки: що це таке та де їх шукатиВ Україні з'явилися перші мобільні аптеки: що це таке та де їх шукати

Перші мобільні аптеки запустили на Харківщині (фото: facebook.com/moz.ukr)

Сімейний лікар чи місцева влада повинні інформувати мешканців щодо прибуття мобільної аптеки. Маршрут складають відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні.

Мобільні аптеки можуть відпускати як лікарські засоби за рецептом, так і безрецептурні. Асортимент медикаментів визначатиме ліцензіат. Усі рецептурні препарати відпускають лише за паперовим чи електронним рецептом.

Зверніть увагу, що в мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Крім того, мобільні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.

В Україні з'явилися перші мобільні аптеки: що це таке та де їх шукати

Про прибуття мобільної аптеки мешканців будуть інформувати заздалегідь (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Одне з питань, яке порушував Президент України під час останнього засідання Конгрес місцевих та регіональних влад, та над розв'язанням якого ми активно працюємо в нашому міністерстві вже певний час - це доступність ліків у селах. Жителі 80 населених пунктів (Харківської - ред.) області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати", - зазначив міністр Віктор Ляшко.

Раніше ми розповідали, на які ліки можна отримати електронний рецепт у 2024 році.

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