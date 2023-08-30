В Україні з'явилися нові небезпечні види комах: як вони виглядають та чому тут оселилися

Серпнева спека в Україні б'є рекорди та сягає ледь не 40 градусів за Цельсієм вище нуля. Це перші наслідки глобального потепління на планеті. Разом із тим спека впливає не лише на побут людей, а й змінює склад флори та фауни певного регіону. Так, нещодавно в Україні помітили нових небезпечних та не притаманних для нашої місцевості комах.
Який вигляд вони мають та чи залишаться в Україні назавжди - дізнавайтеся з матеріалу Styler нижче.
У Львові та Одесі помітили отруйного павука-осу, або агріопу тигрову. Цей павук раніше вже мешкав на території України, проте із посиленням спеки його почали помічати все частіше.
Комаха відома своїм яскравим забарвленням, адже її тільце вкривають жовто-чорні смужки.
Дорослі самиці мають розмір від 1 до 2,2 сантиметра. Самці дрібніші та менш яскраві, до 5-8 міліметрів у довжину і значно тендітніші.
Павук-оса живиться в основному кониками, сарановими, бджолами та іншими комахами. Для людини отрута аргіопи тигрової безпечна, а довжина кігтиків недостатня, щоб прокусити шкіру людини.
В Україні він поширений майже по всій території, крім гір.
Павук-оса, або агріопа тигрова (фото: Вікіпедія)
Ще один нетиповий для наших широт мешканець - це тигровий комар. Він походить зі Східної Азії, проте за роки існування зміг поширитися щонайменше по 28 країнах за межами свого природного ареалу.
У багатьох країнах тигрові комари визнані інвазійним видом - таким, що може легко переселятися. Сьогодні азіатський тигровий комар зустрічається у Франції, в країнах Бенілюксу, в Португалії, Німеччині, на швейцарських плато, в Туреччині, Кіпрі, Болгарії та Словаччині.
Комар може відкладати яйця фактично де завгодно, тому що вони стійкі до холоду та можуть перебувати в стані спокою довгий час.
Ця комаха є другим за небезпечністю у своєму виді переносником вірусу гарячки денге. Він також може переносити сім вірусів з родини альфа-вірусів та вісім представників родини буньявірусів.
Азіатський тигровий комар переносить багато вірусів (фото: Telegram)
Основним шляхом проникнення на територію України є їх ввезення, каже еколог Наталя Козбур.
"Разом із вантажами, що надходять морським, сухопутним та повітряним шляхом, часто потрапляють насіння рослин, малі організми (наприклад, мурахи, павуки, таргани, черв'яки, молюски). В деяких випадках це можуть бути птахи та інші тварини", - пояснює вона.
Нові "мешканці" можуть швидко поширюватися на території, де опинилися. Проте, звісно, для остаточного закріплення комахам потрібні відповідні умови: клімат, середовище існування, їжа тощо.
Експерт наголошує, що розповсюдження тигрового комара та інших нових комах варто пов'язувати зі зміною клімату.
Сьогодні вони здебільшого поширені на всіх континентах у зонах тропічного та субтропічного клімату. Але ці москіти поступово освоюють країни з помірним кліматом, тобто Україну, пристосувавшись та навчившись впадати у сплячку під час похолодання.
За словами еколога, такі види комах можуть приносити великі збитки сільському та лісовому господарствам.
"Багато комах із підвищенням температури швидко розповсюджуються у регіонах, що раніше були для них недостатньо теплими. У тепліших кліматичних умовах комахи шкідники починають розвиватися в раніші періоди та пошкоджувати рослини, які не встигли зміцніти. Це призводить до значних втрат урожаю через захворювання злакових культур", - каже експерт.
Вплив на здоров'я людини мають також інвазійні види рослин, такі як, бур'ян амброзія полинолиста. Її пилок викликає сильні алергічні реакції. Цю рослину, занесли в Європу з Північної Америки, а тепер вона росте будь-де.
"З огляду на вищенаведене, через зміни клімату слід очікувати інших "гостей". Наскільки "доброзичливими" будуть наступні "поселенці" та який вплив вони будуть мати на природне середовище, наш побут залишається тільки здогадуватися", - резюмує еколог.
Раніше ми розповідали, коли в Україні відступить спека і нарешті похолодає