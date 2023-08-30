В Україні з'явилися нові небезпечні види комах: як вони виглядають та чому тут оселилися

Кого помітили в Україні

У Львові та Одесі помітили отруйного павука-осу, або агріопу тигрову. Цей павук раніше вже мешкав на території України, проте із посиленням спеки його почали помічати все частіше.

Комаха відома своїм яскравим забарвленням, адже її тільце вкривають жовто-чорні смужки.

Дорослі самиці мають розмір від 1 до 2,2 сантиметра. Самці дрібніші та менш яскраві, до 5-8 міліметрів у довжину і значно тендітніші.

Павук-оса живиться в основному кониками, сарановими, бджолами та іншими комахами. Для людини отрута аргіопи тигрової безпечна, а довжина кігтиків недостатня, щоб прокусити шкіру людини.

В Україні він поширений майже по всій території, крім гір.

Павук-оса, або агріопа тигрова (фото: Вікіпедія)

Ще один нетиповий для наших широт мешканець - це тигровий комар. Він походить зі Східної Азії, проте за роки існування зміг поширитися щонайменше по 28 країнах за межами свого природного ареалу.

У багатьох країнах тигрові комари визнані інвазійним видом - таким, що може легко переселятися. Сьогодні азіатський тигровий комар зустрічається у Франції, в країнах Бенілюксу, в Португалії, Німеччині, на швейцарських плато, в Туреччині, Кіпрі, Болгарії та Словаччині.

Комар може відкладати яйця фактично де завгодно, тому що вони стійкі до холоду та можуть перебувати в стані спокою довгий час.

Ця комаха є другим за небезпечністю у своєму виді переносником вірусу гарячки денге. Він також може переносити сім вірусів з родини альфа-вірусів та вісім представників родини буньявірусів.

Азіатський тигровий комар переносить багато вірусів (фото: Telegram)

Чому вони з'явилися в Україні

Основним шляхом проникнення на територію України є їх ввезення, каже еколог Наталя Козбур.

"Разом із вантажами, що надходять морським, сухопутним та повітряним шляхом, часто потрапляють насіння рослин, малі організми (наприклад, мурахи, павуки, таргани, черв'яки, молюски). В деяких випадках це можуть бути птахи та інші тварини", - пояснює вона.

Нові "мешканці" можуть швидко поширюватися на території, де опинилися. Проте, звісно, для остаточного закріплення комахам потрібні відповідні умови: клімат, середовище існування, їжа тощо.

Експерт наголошує, що розповсюдження тигрового комара та інших нових комах варто пов'язувати зі зміною клімату.

Сьогодні вони здебільшого поширені на всіх континентах у зонах тропічного та субтропічного клімату. Але ці москіти поступово освоюють країни з помірним кліматом, тобто Україну, пристосувавшись та навчившись впадати у сплячку під час похолодання.

Чи небезпечні для України інвазійні комахи

За словами еколога, такі види комах можуть приносити великі збитки сільському та лісовому господарствам.

"Багато комах із підвищенням температури швидко розповсюджуються у регіонах, що раніше були для них недостатньо теплими. У тепліших кліматичних умовах комахи шкідники починають розвиватися в раніші періоди та пошкоджувати рослини, які не встигли зміцніти. Це призводить до значних втрат урожаю через захворювання злакових культур", - каже експерт.

Вплив на здоров'я людини мають також інвазійні види рослин, такі як, бур'ян амброзія полинолиста. Її пилок викликає сильні алергічні реакції. Цю рослину, занесли в Європу з Північної Америки, а тепер вона росте будь-де.

"З огляду на вищенаведене, через зміни клімату слід очікувати інших "гостей". Наскільки "доброзичливими" будуть наступні "поселенці" та який вплив вони будуть мати на природне середовище, наш побут залишається тільки здогадуватися", - резюмує еколог.