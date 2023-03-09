В Україні вперше з початку війни почала зростати зарплата: кого зараз шукають роботодавці

Кого зараз шукають роботодавці

У лютому на ринку праці з'явилося багато нових вакансій й кількість пропозицій щодо роботи порівняно з січнем зросла ще на 11%. Довоєнного рівня поки що ринок не досяг, але в порівнянні з показниками у 2022 році - приріст дуже суттєвий.

Варто зазначити, що більше вакансій почало з'являтися у північних областях та на півдні. Лідерами стали Кіровоградська, Дніпропетровська та Чернівецька області. За ними йдуть Миколаївська та Чернігівська області.

Лідерами за кількістю вакансій, як і раніше, залишаються Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

Більше вакансій почало з'являтися для працівників без досвіду, для студентів, для людей з інвалідністю, ветеранів та пенсіонерів.

Кого шукають:

Логістика, склад, ЗЕД

Медицина, фармацевтика

Будівництво, архітектура

Охорона, безпека

Юриспруденція

Садівник

Дизайнер інтер'єру

Інженер з пожежної безпеки

Помічник адвоката

Зубний технік

Також шукають продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв та кухарів.

Бракує зараз на ринку електрослюсарів, гірників, ендокринологів, лікарів УЗД, збирачів верху взуття та програмістів ЧПК.

А що із зарплатами?

Аналітики зазначають, що вперше з початку війни зарплата в Україні почала зростати. Прибавка до медіанної зарплати поки невелика – лише 500 гривень.

Однак у різних областях України відзначається підвищення зарплатних позначок. Наприклад, на Львівщині середня зарплата майже рік трималася на рівні від 14 000 до 15 000 гривень, зараз у середньому пропонують від 15 500 гривень.

Найвищі зарплати зараз на таких позиціях

Медіабайєр – 50 000 гривень

Водій-міжнародник – 41 500 гривень

Рихтувальник - 32 500 гривень

Рієлтор – 30 000 гривень

Дизеліст - 27 500 гривень

Також спостерігається зростання зарплат в окремих сферах. Підвищення торкнулося топменеджерів та керівництва вищої ланки, фахівців, які працюють у страхуванні, сфері обслуговування, виробництві, займаються дизайном та тих, хто працює у сфері комунікацій.

Нерухомість – від 30 000 гривень

Топменеджмент, керівництво вищої ланки – 30 000 гривень

Транспорт, автобізнес – 22 500 гривень

Продаж, закупівля - 20 000 гривень

Сільське господарство, агробізнес – 19 500 гривень

Найнижчі зарплати зараз