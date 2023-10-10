В Україні впав у ціні суперпопулярний овоч: де купити найдешевше

В Україні за останній тиждень впала в ціні цибуля. Так, фермери продають її за оптовими цінами за 7-12 гривень за кілограм. Це на 21% дешевше, ніж ціни тижнем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на East Fruit.

Чому дешевшає цибуля

Експерти називають причиною зниження цін на цибулю збільшення пропозиції на ринку цієї продукції низької якості.

Річ у тому, що через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, українські фермери все частіше вдаються до зниження відпускних цін на свою продукцію.

Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її на складах, очікуючи вищих цін.

Де купити дешеву цибулю

Так, наприклад, у супермаркеті АТБ за цибулю першого сорту просять 12.69 гривень за кілограм. У супермаркеті NOVUS овочі продають по 13.19 гривень за кілограм. А у мережі Сільпо за популярний продукт коштує ціна 12.2 гривень за кілограм.

Ціна цибулі в супермаркеті Сільпо (Скріншот)

Ціни на цибулю в АТБ (Скріншот)

Ціна цибулі в супермаркеті Novus (Скріншот)

Зазначимо, що торік у цей же час ціни на цибулю коливалися від 40 до 60 гривень за кілограм.