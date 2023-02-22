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В Україні впала в ціні гречка: скільки вона зараз коштує

Фото: В Україні подешевшала гречка (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній рік рекордно подешевшала гречка після її такого ж подорожчання, яке тоді багатьох шокувало. Великі українські супермаркети показали, скільки зараз коштує крупа у роздробі.

Про зміну ціни на товар повідомляє Мінфін.

Гречка впала в ціні

Так, за місяць крупа впала у ціні майже на 10 гривень. Середня ціна гречки у супермаркетах минулого місяця становила 69,40 грн/кг. У середині лютого вона впала до 59,73 грн/кг.

Найдешевше гречка продається в магазинах торгової мережі Ашан – по 56,40 грн/кг. Навіть у демократичному АТБ крупа трохи дорожча – 59,40 грн/кг. У "Метро" вона доступна за 59,90 грн/кг. У продукті Varus продають по 62,90 грн.

Скільки зараз коштує гречка?

Нагадаємо, що гречка в Україні дешевшає шостий місяць поспіль.

Влітку 2022 року ціни на неї били рекорди та в деяких магазинах перевищували 100 грн/кг. Однак ажіотаж незабаром зменшився і з осені вартість найпопулярнішої крупи почала знижуватися до:

87,94 грн – у вересні;
80,78 грн – у жовтні;
76,99 грн – у листопаді;
73,85 грн. – у грудні;
69,4 грн. – у січні;
64,23 грн - у лютому (дані на 1-е число, пізніше гречка знову подешевшала).

Як ми раніше повідомляли, у магазинах Києва завищували ціни на соціальні продукти.

А також перед цим ми розповідали, що робити, якщо ціна в чеку та ціннику відрізняються .

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Ціни на продукти