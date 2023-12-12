ua en ru
Вт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні стрімко злетів у ціні продукт, без якого ви не приготуєте майже нічого

Вівторок 12 грудня 2023 09:12
UA EN RU
В Україні стрімко злетів у ціні продукт, без якого ви не приготуєте майже нічого Фото: Яйця в Україні подорожчали (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні в грудні змінилися ціни на яйця в магазинах та супермаркетах, якщо порівнювати з минулим місяцем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на лані Мінфіну.

На скільки в ціні зросли яйця

У грудні порівняно із листопадом яйця подорожчали. Яйця "Квочка" додали у ціні з 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйця "Ясенсвіт" подорожчали із 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток.

Зазначимо, що на ціни впливає похолодання, зростання витрат на електроенергію та логістику, блокування кордону польськими перевізниками та інше.

До речі, раніше експерти не включали яйця в перелік продуктів, на які перед новорічними святами традиційно зростає попит і тому вони ростуть в ціні.

Скільки зараз коштують яйця в магазинах

Зазначимо, що найдешевшими позиціями зараз є яйця, які продаються у роздріб. Їх вартість 5.50 гривень за штуку. Якщо говорити про продукт в коробках - то їх ціна за десяток стартує від 56.99 гривень.

В Україні стрімко злетів у ціні продукт, без якого ви не приготуєте майже нічогоЦіни на яйця в Україні (Скриншот)

Нагадаємо, що в Україні подорожчав овоч, без якого не обходиться жодна родина.

Також читайте, які продукти на новорічний стіл краще купити вже зараз.

Читайте РБК-Україна в Google News
ціни в Україні Ціни на продукти