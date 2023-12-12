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В Украине стремительно взлетел в цене продукт, без которого вы не приготовите почти ничего

Вторник 12 декабря 2023 09:12
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В Украине стремительно взлетел в цене продукт, без которого вы не приготовите почти ничего Фото: Яйца в Украине подорожали (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в декабре изменились цены на яйца в магазинах и супермаркетах, если сравнивать с прошлым месяцем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на поля Минфина.

На сколько в цене выросли яйца

В декабре по сравнению с ноябрем яйца подорожали. Яйца "Квочка" прибавили в цене с 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйца "Ясенсвит" подорожали с 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток.

Отметим, что цены влияют на похолодание, рост расходов на электроэнергию и логистику, блокирование границы польскими перевозчиками и прочее.

Кстати, ранее эксперты не включали яйца в список продуктов, на которые перед новогодними праздниками традиционно растет спрос и поэтому они растут в цене.

Сколько сейчас стоят яйца в магазинах

Отметим, что самыми дешевыми позициями сейчас яйца, которые продаются в розницу. Их стоимость 5.50 гривен за штуку. Если говорить о продукте в коробках – то их цена за десяток стартует от 56.99 гривен.

В Украине стремительно взлетел в цене продукт, без которого вы не приготовите почти ничегоЦены на яйца в Украине (Скриншот)

Напомним, что в Украине подорожал овощ, без которого не обходится ни одна семья.

Читайте также, какие продукты на новогодний стол лучше купить уже сейчас.

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