В Україні спалах кору. Чи можна відмовитися від щеплення: точна відповідь

Під особливою увагою перебувають неповнолітні, які пропустили планове щеплення за Національним календарем з будь-яких причин, зокрема через активні бойові дії чи карантин у зв'язку з пандемією COVID-19.

За перших шість місяців 2023 року в Україні було зафіксовано 20 випадків захворювання на кір. Тому зараз триває загальнонаціональна кампанія вакцинації дітей проти хвороби.

Що відомо про можливий спалах кору та чи обов'язкова вакцинація, читачам Styler розповіли в Центрі громадського здоров'я.

Що таке кір і чому він небезпечний

Кір - це гостре вірусне захворювання, яке супроводжується запальним ураженням верхніх дихальних шляхів, висипом і поширенням токсинів.

Основна небезпека кору в тому, що він може викликати ускладнення: пневмонію, отит, енцефаліт (запалення мозку) та інші, а також інвалідність і навіть смерть. Крім того, через 5-10 років після перенесеного кору у людини може розвинутись захворювання головного мозку, яке закінчується смертю.

Разом з цим кір має вкрай тяжкий перебіг в осіб з ослабленим імунітетом та новонароджених. У вагітних підвищує ризик викидня, мертвонародження та передчасних пологів.

Як передається та розвивається хвороба

Оскільки кір є вірусним захворюванням, то й передається здебільшого повітряно-крапельним шляхом. Перші ознаки інфікування з'являються приблизно через 10-12 днів після зараження.

Симптоми можуть бути схожими на ГРВІ. Температура може бути підвищеною від чотирьох до семи днів. Потім за декілька днів з'являється висип, який розповсюджується поетапно.

Ліків проти кору не існує, тому єдиним способом боротьби залишається вакцинація (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

На 5-6 день висипка зникає, а шкіра починає лущитись. При появі перших симптомів рекомендується одразу звертатися до сімейного лікаря та попередити людей, з якими контактував хворий.

Варто знати, що захворіти на кір може будь-яка невакцинована людина. Найчастіше в групі ризику немовлята, діти, молодші п'яти років, вагітні, медичний персонал та вчителі.

Чи загрожує Україні нова епідемія

Захворюваність на кір та його розповсюдження має циклічний характер, тому, за словами фахівців, спалахи виникають раз на 4-5 років.

Останній був в Україні у 2017-2019 роках, головною причиною якого стало низьке охоплення щеплень у громадян. Від початку 2023 року в Україні зафіксували 20 випадків спалаху кору.

На сьогодні єдиним запобіжником поширення захворювання є вакцинація населення.

Зазвичай роблять два щеплення: у перший рік життя дитини та у шість років.

Крім того, нещеплені своєчасно діти та дорослі можуть пройти екстрену вакцинацію в перші 72 години після контакту з хворим на кір.

Додамо, що згідно зі статтею 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем, відвідування дитячих освітніх закладів не дозволяється.

Тобто не щеплені діти до очного освітнього процесу допускатись не будуть, кажуть у ЦГЗ.