В Украине вспышка кори. Можно ли отказаться от прививки: точный ответ

Под особым вниманием находятся несовершеннолетние, которые пропустили плановую прививку по Национальному календарю по каким-либо причинам, в том числе из-за активных боевых действий или карантина в связи с пандемией COVID-19.

За первые шесть месяцев 2023 года в Украине было зафиксировано 20 случаев заболевания корью. Поэтому сейчас идет общенациональная кампания вакцинации детей против болезни.

Что известно о возможной вспышке кори и обязательна ли вакцинация, читателям Styler рассказали в Центре общественного здоровья.

Что такое корь и почему она опасна

Корь - это острое вирусное заболевание, сопровождающееся воспалительным поражением верхних дыхательных путей, сыпью и распространением токсинов.

Основная опасность кори в том, что она может вызвать осложнения: пневмонию, отит, энцефалит (воспаление мозга) и другие, а также инвалидность и даже смерть. Кроме того, через 5-10 лет после перенесенной кори у человека может развиться заболевание головного мозга, которое заканчивается смертью.

Наряду с этим корь имеет крайне тяжелое течение у людей с ослабленным иммунитетом и новорожденных. У беременных повышает риск выкидыша, мертворождения и преждевременных родов.

Как передается и развивается болезнь

Поскольку корь является вирусным заболеванием, то и передается по большей части воздушно-капельным путем. Первые признаки инфицирования появляются примерно через 10-12 дней после заражения.

Симптомы могут быть похожими на ОРВИ. Температура может быть повышена от четырех до семи дней. Затем через несколько дней появляется сыпь, которая распространяется поэтапно.

Лекарств против кори не существует, поэтому единственным способом борьбы остается вакцинация (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

На 5-6 день сыпь исчезает, а кожа начинает шелушиться. При появлении первых симптомов рекомендуется обратиться к семейному врачу и предупредить людей, с которыми контактировал больной.

Следует знать, что заболеть корью может любой невакцинированный человек. Чаще всего в группе риска младенцы, дети младше пяти лет, беременные, медицинский персонал и учителя.

Угрожает ли Украине новая эпидемия

Заболеваемость корью и ее распространение носит циклический характер, поэтому, по словам специалистов, вспышки возникают раз в 4-5 лет.

Последняя была в Украине в 2017-2019 годах, главной причиной которой стал низкий охват прививок у граждан. С начала 2023 года в Украине было зафиксировано 20 случаев вспышки кори.

На сегодняшний день единственным предохранителем распространения заболевания является вакцинация населения.

Обычно делают две прививки: в первый год жизни ребенка и в шесть лет.

Кроме того, непривитые своевременно дети и взрослые могут пройти экстренную вакцинацию в первые 72 часа после контакта с больным корью.

Добавим, что согласно статье 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" детям, не получившим профилактические прививки согласно календарю, посещение детских образовательных учреждений не разрешается.

То есть, не привитые дети к очному образовательному процессу допускаться не будут, говорят в ЦОС.