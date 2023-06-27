В Україні шукають кандидатів на нову професію: що треба робити і яка з/п

В Україні розпочали конкурс на позиції помічників ветеранів. Мета такої ініціативи - полегшення життя військових, які повернулися з зони бойових дій.

Про це йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів України.

Хто такий помічник ветерана

Це люди, які будуть допомагати українським захисникам, які повернулися з фронту, адаптуватися до мирного життя. До обов'язків працівників зокрема входитиме інформування про послуги та соціальні гарантії.

Крім того, помічники будуть допомагати пройти програму підвищення кваліфікації та працевлаштуватися.

Військовослужбовцям, яким необхідно пройти ВЛК чи займатися іншою документальною роботою, помічник ветерана буде спрощувати ці процеси та допомагати з ними.

Скільки буде заробляти помічник ветерана

Раніше в Директораті стратегічного планування та євроінтеграції заявили, що кандидатам на посаду пропонують конкурентну зарплату розміром 16 000 гривень.

"На етапі експерименту заробітна плата помічника ветерана становитиме в середньому 16 тисяч гривень і на це є кошти, закладені в державному бюджеті", - зазначила Генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.

Наразі проєкт реалізовують у чотирьох областях України:

Львівська

Вінницька

Миколаївська

Дніпропетровська

Разом із тим 38 громад з чотирьох регіонів зголосилися долучитися до проєкту. Після проведення широкої інформаційної програми таких охочих з'явиться значно більше, прогнозують у Директораті.

Як стати помічником ветерана

Ви можете подати заявку, якщо:

ветеран війни, член сім'ї ветерана, постраждалий учасник Революції Гідності, член сім'ї загиблого (померлого) ветерана, член сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України та перебуваєте на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни

маєте ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра

маєте Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

відчуваєте в собі сили стати центром ветеранського життя у своїй територіальній громаді

Після конкурсного відбору заяв успішні кандидати проходитимуть спеціалізоване навчання та будуть працевлаштовані у Сервісному офісі у справах ветеранів в одній з областей, що беруть участь у пілотному проєкті.

Подача заяв на участь у конкурсі розпочнеться 26 червня і відбуватиметься виключно через інформаційний портал Е-ветеран.

Для заповнення заяви вам потрібно мати:

електронний підпис: файловий ключ, апаратний ключ чи Дія.Підпис

документ про освіту

членам сім'ї ветерана - документ, що підтверджує родинні зв'язки

Далі вам слід авторизуватися у кабінеті на eveteran.gov.ua. За допомогою електронного підпису покроково заповніть онлайн-форму заяви та пройдіть онлайн тестування.

Після цього підпишіть заяву за допомогою електронного підпису.

Важливо! Якщо заяву подає член сім'ї, ветеран має погодити її, наклавши свій електронний підпис.