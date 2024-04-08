В Україні - сезон кліщів. Лікар розказав, як негайно та правильно витягнути паразита
Фото: Як зняти з тіла кліща (pixabay.com)
Зараз в Україні настав так званий сезон кліщів. Громадяни повідомляють, що паразитів дуже багато, вони атакують людей та тварин.
Як правильно видалити кліща, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштина в Instagram.
Що робити, якщо знайшли на шкірі кліща?
- Видаліть кліща негайно та акуратно. Використовуйте щипці з тонким кінчиком або пінцет, щоб захопити кліща якомога ближче до шкіри
- Обережно витягніть кліща, повільним і рівномірним рухом вгору. Уникайте скручування або стискання кліща
- Не беріть кліща голими руками. Вимийте руки та місце укусу
- Утилізуйте кліща. Не потрібно нести його в лабораторію
- Слідкуйте за тим місцем, де вас вкусив кліщ. Якщо після укусу у вас з’явився висип або симптоми, схожі на грип, вам слід звернутися до лікаря
Чи небезпечні укуси кліщів?
У більшості випадків кліщ не викликає серйозних проблем. Укуси не завдають шкоди, і після видалення кліща у дитини може з’явитися безболісна червона пляма, яка зникає через кілька днів.
Коли варто звернутись до лікаря?
- Якщо кліщ міг бути на шкірі більше 24 годин, розглядається потреба у застосуванні антибіотику доксициклін одноразово, в якості профілактики хвороби Лайма у перші 72 години після укусу.
- Частина кліща залишається в шкірі
- Виник висип у вигляді "бичачого ока", округла пляма діаметром від 1 до 20 мм, центральна частина поступово набуває блідого відтінку
- У дитини виникають наступні симптоми: лихоманка, головний біль, втома, набряк суглобів або болі в м’язах чи суглобах
До цього лікар розказала, як правильно витягнути кліща.