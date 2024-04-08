В Україні - сезон кліщів. Лікар розказав, як негайно та правильно витягнути паразита

Фото: Як зняти з тіла кліща (pixabay.com)

Зараз в Україні настав так званий сезон кліщів. Громадяни повідомляють, що паразитів дуже багато, вони атакують людей та тварин.

Як правильно видалити кліща, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштина в Instagram.

Що робити, якщо знайшли на шкірі кліща? Видаліть кліща негайно та акуратно. Використовуйте щипці з тонким кінчиком або пінцет, щоб захопити кліща якомога ближче до шкіри

Обережно витягніть кліща, повільним і рівномірним рухом вгору. Уникайте скручування або стискання кліща

Не беріть кліща голими руками. Вимийте руки та місце укусу

Утилізуйте кліща. Не потрібно нести його в лабораторію

Слідкуйте за тим місцем, де вас вкусив кліщ. Якщо після укусу у вас з’явився висип або симптоми, схожі на грип, вам слід звернутися до лікаря

Чи небезпечні укуси кліщів? У більшості випадків кліщ не викликає серйозних проблем. Укуси не завдають шкоди, і після видалення кліща у дитини може з’явитися безболісна червона пляма, яка зникає через кілька днів. Коли варто звернутись до лікаря? Якщо кліщ міг бути на шкірі більше 24 годин, розглядається потреба у застосуванні антибіотику доксициклін одноразово, в якості профілактики хвороби Лайма у перші 72 години після укусу.

Частина кліща залишається в шкірі

Виник висип у вигляді "бичачого ока", округла пляма діаметром від 1 до 20 мм, центральна частина поступово набуває блідого відтінку

У дитини виникають наступні симптоми: лихоманка, головний біль, втома, набряк суглобів або болі в м’язах чи суглобах