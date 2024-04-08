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В Украине - сезон клещей. Врач рассказал, как немедленно и правильно вытащить паразита

Понедельник 08 апреля 2024 15:21
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В Украине - сезон клещей. Врач рассказал, как немедленно и правильно вытащить паразита Фото: Как снять с тела клеща (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дмитрий Муштин

Сейчас в Украине наступил так называемый сезон клещей. Граждане сообщают, что паразитов очень много, они атакуют людей и животных.

Как правильно удалить клеща, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Что делать, если обнаружили на коже клеща?

  • Удалите клеща немедленно и аккуратно. Используйте щипцы с тонким кончиком или пинцетом, чтобы захватить клеща как можно ближе к коже
  • Осторожно вытяните клеща, медленным и равномерным движением вверх. Избегайте скручивания или сжатия клеща
  • Не берите клеща голыми руками. Вымойте руки и место укуса
  • Утилизируйте клеща. Не нужно нести его в лабораторию
  • Следите за тем местом, где вас укусил клещ. Если после укуса у вас появилась сыпь или симптомы, похожие на грипп, вам следует обратиться к врачу

Опасны ли укусы клещей?

В большинстве случаев клещ не вызывает серьезных проблем. Укусы не наносят вреда, и после удаления клеща у ребенка может появиться безболезненное красное пятно, которое исчезает через несколько дней.

Когда следует обратиться к врачу?

  • Если клещ мог быть на коже более 24 часов, рассматривается потребность в применении антибиотика доксициклина однократно, в качестве профилактики болезни Лайма в первые 72 часа после укуса.
  • Часть клеща остается в коже
  • Возникла сыпь в виде "бычьего глаза", округлое пятно диаметром от 1 до 20 мм, центральная часть постепенно приобретает бледный оттенок
  • У ребенка возникают следующие симптомы: лихорадка, головные боли, усталость, отек суставов или боли в мышцах или суставах

До этого врач рассказала, как правильно вытащить клеща.

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Клещ Врачи
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