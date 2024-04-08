В Украине - сезон клещей. Врач рассказал, как немедленно и правильно вытащить паразита

Фото: Как снять с тела клеща (pixabay.com)

Сейчас в Украине наступил так называемый сезон клещей. Граждане сообщают, что паразитов очень много, они атакуют людей и животных.

Как правильно удалить клеща, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Что делать, если обнаружили на коже клеща? Удалите клеща немедленно и аккуратно. Используйте щипцы с тонким кончиком или пинцетом, чтобы захватить клеща как можно ближе к коже

Осторожно вытяните клеща, медленным и равномерным движением вверх. Избегайте скручивания или сжатия клеща

Не берите клеща голыми руками. Вымойте руки и место укуса

Утилизируйте клеща. Не нужно нести его в лабораторию

Следите за тем местом, где вас укусил клещ. Если после укуса у вас появилась сыпь или симптомы, похожие на грипп, вам следует обратиться к врачу Опасны ли укусы клещей? В большинстве случаев клещ не вызывает серьезных проблем. Укусы не наносят вреда, и после удаления клеща у ребенка может появиться безболезненное красное пятно, которое исчезает через несколько дней. Когда следует обратиться к врачу? Если клещ мог быть на коже более 24 часов, рассматривается потребность в применении антибиотика доксициклина однократно, в качестве профилактики болезни Лайма в первые 72 часа после укуса.

Часть клеща остается в коже

Возникла сыпь в виде "бычьего глаза", округлое пятно диаметром от 1 до 20 мм, центральная часть постепенно приобретает бледный оттенок

У ребенка возникают следующие симптомы: лихорадка, головные боли, усталость, отек суставов или боли в мышцах или суставах