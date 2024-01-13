В Україні різко впала вартість популярного овоча: які ціни в супермаркетах та на ринку
В Україні зменшуються ціни на помідори. Відомо, що за останній тиждень вартість цього овоча знизилась на 17%, а саме до 65-75 грн за кг.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які зараз ціни на помідори у супермаркетах та на ринку.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт EastFruit, найбільший оптовий ринок Західної України "Шувар" та Мінфін.
Чому впали ціни
Після новорічних свят в Україні швидко дешевшають імпортні томати. Аналітики зазначають, що зараз ця продукція обходиться українським споживачам все ж таки дещо дорожче, ніж у першій половині січня 2023 року.
За останній тиждень ціни на тепличний томат в Україні знизилися в середньому на 17%. Сьогодні продавці пропонують до продажу цю продукцію по 65-75 грн/кг, залежно від якості та обсягу партії.
Зокрема, ще тиждень тому ціни на оптові партії імпортного томату на українському ринку реалізовувалися загалом по 90 грн/кг.
Також фахівці додали, що ціни на турецький томат в Україні в середньому на 16% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. На додачу, нинішні цінники на помідори залишаються найвищими, як мінімум, за 5 останніх сезонів на внутрішньому ринку України.
Різке здешевлення пов’язують із досить помітним зниженням торгової активності в даному сегменті після свят. При цьому якість нереалізованої продукції, що накопичилася на складах оптових компаній, стрімко погіршується, що змушує продавців поступово знижувати ціни.
Які ціни в супермаркетах
Станом на 13 січня середня вартість помідорів у супермаркетах складає 86,22 грн/кг. У популярних мережах ціни зараз такі:
- Auchan - 72 грн/кг
- Metro - 93,50 грн/кг
- Novus - 89,39 грн/кг
- Varus - 89,90 грн/кг
- Megamarket - 86,30 грн/кг
Ціни на помідори "сливки" такі:
- Auchan - 89 грн/кг
- Novus - 169 грн/кг
- Varus - 124,90 грн/кг
- Megamarket - 149,90 грн/кг
Що з цінами на ринку
На оптовому ринку Західної України "Шувар" ціни на різні види помідорів складають:
- помідори Туреччина - 86,50 грн/кг
- помідори черрі на гілці - 332,50 грн/кг
- помідори "коктейль" - 126,40 грн/кг
- помідор жовтий - 199,50 грн/кг
Ціни на помідори на ринку (скриншот)
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