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В Україні різко впала вартість популярного овоча: які ціни в супермаркетах та на ринку

Субота 13 січня 2024 14:38
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В Україні різко впала вартість популярного овоча: які ціни в супермаркетах та на ринку В Україні знизилась вартість помідорів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні зменшуються ціни на помідори. Відомо, що за останній тиждень вартість цього овоча знизилась на 17%, а саме до 65-75 грн за кг.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які зараз ціни на помідори у супермаркетах та на ринку.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт EastFruit, найбільший оптовий ринок Західної України "Шувар" та Мінфін.

Чому впали ціни

Після новорічних свят в Україні швидко дешевшають імпортні томати. Аналітики зазначають, що зараз ця продукція обходиться українським споживачам все ж таки дещо дорожче, ніж у першій половині січня 2023 року.

За останній тиждень ціни на тепличний томат в Україні знизилися в середньому на 17%. Сьогодні продавці пропонують до продажу цю продукцію по 65-75 грн/кг, залежно від якості та обсягу партії.

Зокрема, ще тиждень тому ціни на оптові партії імпортного томату на українському ринку реалізовувалися загалом по 90 грн/кг.

Також фахівці додали, що ціни на турецький томат в Україні в середньому на 16% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. На додачу, нинішні цінники на помідори залишаються найвищими, як мінімум, за 5 останніх сезонів на внутрішньому ринку України.

Різке здешевлення пов’язують із досить помітним зниженням торгової активності в даному сегменті після свят. При цьому якість нереалізованої продукції, що накопичилася на складах оптових компаній, стрімко погіршується, що змушує продавців поступово знижувати ціни.

Які ціни в супермаркетах

Станом на 13 січня середня вартість помідорів у супермаркетах складає 86,22 грн/кг. У популярних мережах ціни зараз такі:

  • Auchan - 72 грн/кг
  • Metro - 93,50 грн/кг
  • Novus - 89,39 грн/кг
  • Varus - 89,90 грн/кг
  • Megamarket - 86,30 грн/кг

Ціни на помідори "сливки" такі:

  • Auchan - 89 грн/кг
  • Novus - 169 грн/кг
  • Varus - 124,90 грн/кг
  • Megamarket - 149,90 грн/кг

Що з цінами на ринку

На оптовому ринку Західної України "Шувар" ціни на різні види помідорів складають:

  • помідори Туреччина - 86,50 грн/кг
  • помідори черрі на гілці - 332,50 грн/кг
  • помідори "коктейль" - 126,40 грн/кг
  • помідор жовтий - 199,50 грн/кг

В Україні різко впала вартість популярного овоча: які ціни в супермаркетах та на ринкуВ Україні різко впала вартість популярного овоча: які ціни в супермаркетах та на ринкуВ Україні різко впала вартість популярного овоча: які ціни в супермаркетах та на ринкуВ Україні різко впала вартість популярного овоча: які ціни в супермаркетах та на ринкуЦіни на помідори на ринку (скриншот)

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