В Україні рекордно подорожчав популярний фрукт, який люблять усі

В Україні із усіх фруктів за останній рік подорожчали банани.

Причину подорожчання та ціни на ці плоди назвали аналітики видання East Fruit.

Чому подорожчали банани

Експерти повідомляють, що оптові ціни на фрукти в Україні на кінець 2022 року були в середньому на 98% вищими, ніж на кінець 2021 року.

Основною причиною такого різкого зростання цін є подорожчання імпортної продукції через девальвацію гривні та підвищення вартості логістики внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До речі, банан різко подорожчав в Україні за останній тиждень.

Якщо раніше Україна завозила банани безпосередньо через власні чорноморські порти, то наразі порти заблоковані Росією.

Це змушує українських імпортерів ввозити банани автотранспортом із країн ЄС, що призводить до суттєвого зростання витрат на імпорт.

Скільки зараз коштують банани

2021 року, до повномасштабного вторгнення росіян в Україну - банани коштували приблизно 28 гривень за кілограм. Нині ж їхня ціна сягає 70 гривень.

Наприклад, у супермаркеті "Новус" фрукти продають за 68.99 гривень. У маркетах мережі "Фоззі груп" плоди продаються за 64.90 гривень.

Таким чином, за рік банани в Україні подорожчали майже втричі у гривні та у 2,1 рази у доларах США.