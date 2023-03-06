В Україні рекордно подорожчали два найбільш ходових овоча
В Україні продовжують зростати ціни на популярні у людей овочі - моркву та цибулю.
Про таку тенденцію повідомляють аналітики проекту East Fruit.
Скільки коштує зараз цибуля в Україні
Так, відпускні ціни на цибулю сьогодні вже озвучуються в межах 42-47 грн/кг ($1,15-1,29/кг), що в середньому на 18% дорожче за тиждень раніше.
Нині ціна на цибулю в Україні в середньому вже в 4 рази вища, ніж торік у цей же час. Зараз ціна на цибулю рекордна з 1991 року.
Скільки коштує морква в Україні
Морква також демонструє тенденцію до постійного подорожчання.
Наприклад, більшість українських виробників не продають моркву нижче за 25-35 грн/кг ($0,68-0,96 /кг), що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Морква в Україні вже коштує в середньому у 2,8 рази дорожче, ніж у цей час рік тому.
Річ у тому, що зростання цін обумовлено досить високим попитом на цибулю та якісну моркву в умовах обмеженої пропозиції. При цьому запаси моркви у сховищах господарств добігають кінця, а багато великих господарств вже фактично завершили продаж ріпчастої цибулі.
На жаль, аналітики повідомляють, що ці популярні овочі продовжать дорожчати найближчим часом.
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