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В Україні рекордно подешевшав популярний овоч: ціна знизилася на третину

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Середа 19 липня 2023 09:29
В Україні рекордно подешевшав популярний овоч: ціна знизилася на третину Фото: В Україні подешевшали огірки (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У магазинах України за останній тиждень рекордно подешевшали огірки. Фермери збирають новий урожай і овочі стали доступні для кожного.

Скільки зараз коштують огірки, і де купити найдешевші - читайте у матеріалі Styler.

Скільки коштують огірки в Україні

Ціна на огірки впала за тиждень на третину. Ще у червні вони коштували 70-80 гривень.

Вартість огірків в українських супермаркетах стартує від 24,99 грн/кг у супермаркетах Novus.

У Сільпо огірки продають по 25 грн/кг, у Мегамаркеті - від 39,90 грн/кг, у Метро - від 24,90 грн/кг, в Ашані - від 26 грн за кг.

В АТБ овочі коштують 22.89 за кілограм.

В Україні рекордно подешевшав популярний овоч: ціна знизилася на третинуЦіна огірків в Новусі (Скриншот)

В Україні рекордно подешевшав популярний овоч: ціна знизилася на третинуЦіна огірків АТБ (Скриншот)

Зазначимо, що на щотижневих ярмарках у Києві огірки вже продають від 20 гривень за кілограм. Їх уже можна засолювати та маринувати.

Раніше ми розповідали, як зміняться ціни на алкоголь в Україні.

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огірки ціни в Україні